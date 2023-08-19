「山道猴子」影片暴紅 熱門山道違規多 騎士死傷頻傳

YouTube影片「山道猴子的一生」爆紅，上下兩集總計超過700萬次點閱。（取材自YouTube頻道「Eric Duan」）

網路YouTube影片「山道猴子的一生」暴紅，劇中主角愛去台七乙線騎改裝機車飆速，也讓台灣「跑山」文化受到檢視，包括台七乙線、北宜公路、嘉義台三線阿婆彎、台南182線龍崎段等，都是熱門山道之一，但超速違規、車禍也隨之而來。

一名 Youtuber 將山道猴的人生故事搬上網路創作，描述一名月薪3萬7000元台幣的超商 店員，為博得車圈認同，貸款買重機，又為在女友面前裝闊，導致負債累累，最後因過彎壓車命喪山路，一個多月累計觀看次數突破200萬，颳起一股「山道猴」旋風。

故事中跑山猴熱點在台七乙線，起於新北三峽、經桃園大溪、終點在桃園復興，全長約14公里，其中8到10公里山路轉彎蜿蜒，是北部許多改裝重機車手喜歡攜美跑山路聖地，也衍生改裝噪音車及飆車事故，桃園市大溪分局昨表示，台七乙平均1周就有4起車禍，最常發生地點為8、9公里至11公里的彎道處，今年靜桃專案以來，重點攔查取締超速和噪音車就有936件，提醒民眾勿隨意改車、在山路彎道危險駕駛，警方會加強取締 。

據統計，今年截至8月，光是台七乙線、北宜公路兩地就開出逾7000張罰單，每周有七次車禍救護，其他縣市的彎道同樣也是死傷、違規件數不斷。車友則呼籲，除了加強執法外，考駕照 時也應增列過彎技巧項目。

「幾乎天天都有人飆車受傷啦！」新北市警察局新店分局指出，今年截至8月，北宜公路共開出超速、跨越雙黃線等罰單2136張；最熱門的坪林段，平均每周都有五件車禍救護。今年三峽警方在台七乙路段，光是超速罰單就開3877張、未開頭燈也開出1370張，由於台七乙與桃園大溪相連，新北端平均每周兩次出動救護出勤，統計與北宜公路每周共救護出勤七次。

嘉義縣台三線澐水至大埔，山路蜿蜒，是許多重機族熱愛跑山路線之一，卻也常因駕駛不諳路況、雨霧路滑等，車禍頻傳。

中埔警分局表示，台三線阿婆彎，在今年初設限速40公里的固定測速照相後，事故件數比往年減少許多，不過今年至昨天為止，仍有超速576件、無照駕駛48件，另有兩件死亡車禍、58件受傷。

台南山區182線龍崎段是知名的「自摔彎」，連續兩年造成五死，市長黃偉哲震怒下令專案改善。相關單位研議在進入高雄內門段加強執法，也加強護欄、路側明溝加蓋，避免騎士過彎摔倒，跌入側溝。

花蓮台11線傍海而行，有全台最美省道公路稱號，但水璉至牛山呼庭長約兩公里多路段，常有超跑 、重機聚集，挑戰高速過彎快感。花蓮縣警局已設置區間測速科技執法設備，9月1日啟用，限速50公里。

台南李姓重機老闆說，年輕族群改車花很多錢，去賽車場又很貴，所以才去跑山，加上看到社群網站上許多帥氣壓車過彎影片，年輕車友只顧著學姿勢，但過彎操控技術不成熟，意外就發生了。