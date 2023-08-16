鏡電視上架 立委控7股東涉不實切結 批NCC不敢查

時代力量立委陳椒華（左）。（記者房荷庭／攝影）

國家通訊傳播委員會（NCC）通過鏡電視上架86台，NCC要求鏡電視八大股東切結不賣股，不找人頭，時代力量立委陳椒華指出，鏡電視股東陳泰銘承認賣股，NCC卻不敢查清楚鏡電視股東金流，今赴台北地檢署告發鏡電視7名股東不實切結，涉犯使刑法公務員登載不實等罪。

根據公開資料，鏡電視八大股東包括國巨董事長陳泰銘、甲山林董事長祝文宇、皇普建設董事長蘇永平、翰林育成股份有限公司、麗綺開發負責人朱劭華、英業達創辦人葉國一、鏡週刊社長裴偉、穩懋半導體董事長陳進財。

陳椒華指出，祝文宇、蘇永平為人頭股東，而陳泰銘、陳致遠、葉國一及陳進財等4人在2022年10月前後，就已賣掉鏡電視持股，但是他們卻多次向NCC提出不實切結書與回函，表明他們仍是鏡電視股東，涉犯刑法第214條使公務員登載不實罪嫌；另外，陳泰銘、陳致遠、葉國一及陳進財等人，透過裴偉帳戶進行股權買賣，涉犯稅捐稽徵法和洗錢防制法罪嫌。

NCC今年6月底通過鏡電視上架86台，要求鏡電視八大股東切結不賣股，不找人頭。NCC上周一表示，已在7月底收到鏡電視全體股東切結聲明，鏡電視董監事變更程序已經完成。

陳椒華表示，告發鏡電視人頭代持股東犯罪，本應是NCC主委陳耀祥該做的事，公務員在職務上發現違法行為，依法就應告發移送，但在鏡電視一案，陳耀祥怠忽職守，NCC仍然不知調查這些虛偽不實切結的行為、不願調查人頭股東代持股份的違法行為，僅以新聞稿表示「目前已收到該公司全體股東的切結聲明」。

陳椒華持告發狀指出，裴偉、陳泰銘、陳致遠、蘇永平、祝文宇、葉國一、陳進財等七人的犯罪事實跟證據，包含錄音檔、錄音譯文、NCC 的委員會議紀錄等均已整理在內，將呈送給檢察官。

另陳椒華表示，鏡電視自恃有府院高層撐腰，與國家通訊傳播委員會（NCC）護航，視台灣法治於無物，種種違法濫權的行徑遭到揭發，竟然還惱羞成怒，試圖透過濫訴製造寒蟬效應，真是我國媒體改革的一大笑話。她說，有關鏡電視要對她提告，她感到相當遺憾，對於鏡媒體帝國的威脅，毫不畏懼，將持續為打擊不法而努力。