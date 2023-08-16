「棋界宋慧喬」控性騷霸凌 「紅面棋王」辭亞運總教練

紅面棋王周俊勳。（圖：傳動數位整合行銷提供）

擔任今年9月杭州亞運中華代表隊圍棋總教練的「紅面棋王」周俊勳，由於遭媒體爆料指曾性騷及霸凌 被稱為「棋界宋慧喬 」的培訓國手蘇聖芳，他昨天下午雖發文澄清，表示相關指控子虛烏有，將配合圍棋協會、國訓中心調查；但晚間他再度發文，決定請辭亞運圍棋教練之職務，也對整體事件認錯，並對蘇聖芳表達道歉之意。

日前體育署公布今年亞運圍棋參賽名單包括男選手6人，許家元、許皓鈜、賴均輔、王元均、林君諺、徐靖恩，與女選手4人，黑嘉嘉、盧鈺樺、楊子萱、李嘉馨。其中完整教練名單尚未公布，但周俊勳先前已受圍棋協會邀請擔任此次中華隊總教練。

昨天媒體報導，現年26歲的女棋士蘇聖芳公開指控「紅面棋王」周俊勳伸出鹹豬手性騷擾 ，兩度對她的背部上下其手，事後她試著揭發，卻遭周俊勳聯合其他棋士霸凌，讓她痛苦到身心受創，失去國手資格，暫時退出棋壇。 第一屆女子圍棋最強戰，職業女棋士蘇聖芳。（記者胡經周／攝影）

蘇聖芳長相甜美，14歲出道，首戰就打敗美女棋手黑嘉嘉，有粉絲以「棋界宋慧喬」稱呼她。前年入選亞運圍棋隊，去年9月開始接受培訓，周俊勳身為總教練與她接觸，培訓地點正是周所屬的海峰棋院。蘇聖芳指控去年11月16日及11月30日，周俊勳2度趁她落單時，伸鹹豬手撫摸她的背部。

此事爆發，對他形象影響極大，雖予以否認，但仍於晚間發文說，「拍肩拍背的行為，我再怎麼自認為是鼓勵或加油，只要對方主觀感受到不舒服，這件事情上我就是絕對的錯」因此決定請辭帶隊亞運職務，並說，「俊勳仍會全力配合國訓中心調查，協助釐清每一項指控，該負的責任我一定負責到底。」