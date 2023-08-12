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88會館主嫌涉洗錢遭羈押禁見 扯出警、調「搶人」幕後

台灣新聞組／綜合12日電
郭哲敏（中）10日下午押解返台，刑事局、調查局幹員持重裝武器在旁戒護。本報資料照片
郭哲敏（中）10日下午押解返台，刑事局、調查局幹員持重裝武器在旁戒護。本報資料照片

「八八會館」主嫌「小明」郭哲敏，前天被警調從泰國遣返回台，不過，郭哲敏回台見到警調「高規格」持重裝武器戒護，頓時猶如驚弓之鳥，郭哲敏認為自己是生意人，不知何時變成舉國矚目的「重刑犯」，新北地檢署漏夜偵訊後，認為郭哲敏有逃亡、串湮證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院昨天裁准。

據了解，郭哲敏前天抵達桃園機場後，調查局新北市調查處肅防組長陳瑩璇即上前對其宣讀被告權利，另名男調查官也對他搜身，公然在媒體鏡頭前展現，讓郭哲敏感覺有作秀的意味，不解警調為何各自秀出尖端武力押人。

事實上，郭哲敏前天在曼谷機場登機前，僅有刑事局、調查局及移民署官員陪同，當時他一人站在登機櫃檯等候辦理出境，甚至手插口袋、表情一派輕鬆，現場幾乎沒有人員戒護，沒想到一入境台灣就被大批警調持長槍包圍，究竟是搶人、搶功還是搶秀，令人玩味。

郭哲敏抵達桃園機場時，左側由刑事局除暴特勤隊戒護，特勤隊手持美國海豹突擊隊使用的最新版MK18近戰步槍，腰間配備克拉克短槍；右側由調查局機動站緝毒組調查官組成的北區風險應變小組成員，搭配M4A1突擊步槍，兩組人馬荷槍實彈，戒護郭哲敏前往新北地檢署。

據了解，郭哲敏這次能夠帶回台灣，調查局聲稱是駐泰法務秘書掌握情資，透過泰國移民局在曼谷逮捕郭哲敏；警方則稱，主要是刑事局與泰方協調，警政署長黃明昭更拜會泰國相關單位，敲定回台時間與細節，但調查局以有另案調查需求，要求刑事局交人，雙方僵持不下，最後只好一同派員將郭押返台灣。

郭哲敏涉嫌博弈、詐欺、洗錢等案曾被到處檢舉，警調都有立案，由於去年被警方搶得先機，讓調查局顏面無光，但後來因檢警偵辦行動疑有人洩密，加上警大前校長陳檡文等多名警官出入「88會館」影片曝光後，新北市調查處立案偵辦官警貪瀆，除調閱特定人士清查資金，也加強查辦力道，目前已有眉目，因此有意提防警方「觸碰」郭哲敏，連其帳房陳品言、張旭昇都是找調查局投案，因此想取得主控權。

但郭哲敏潛逃海外的行蹤，刑事局自認全盤掌控，且與泰方協調逮人與協調遣返事宜，也是警方為主，最後要將成果奉送給調查局，刑事局當然不肯；經過檢方數度協調後，才會出現由警調分列郭哲敏左右帶人的奇特景象。

泰國 移民局 遣返

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