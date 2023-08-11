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女網友接連被丟包 心理師：網路交友常衍生性侵、離婚

記者魯永明／嘉義11日電
日前又有1名從台中南下嘉義見網友女子，被網友丟包在嘉義縣，由警方協助回家。記者魯永明／翻攝
日前又有1名從台中南下嘉義見網友女子，被網友丟包在嘉義縣，由警方協助回家。記者魯永明／翻攝

嘉義市不久前才發生「阿宏丟包女網友」事件！日前又有1名從台中南下嘉義見網友的女子，被網友丟包在嘉義縣，由警方協助回家，網路交友引發關注。嘉義臨床心理師林姿吟提醒民眾小心網路交友，性侵、離婚案網友居多，上網交友注意自身安全。

林姿吟說，現代人流行網路交友，她在法院家事庭擔任家事調解委員時，提離婚的多半是女方，而且多為網路認識，她做性侵加害人處遇時，也是看到雙方常是透過網路認識。

林姿吟表示，可以看得出網路交友，比透過實際互動去認識人便利，但也失去很多深入了解的線索，只能憑雙方的對話加上自己的想像，所以很容易與真實情況產生落差。

警方提醒，網際網路與資訊科技發展，帶給現代人即時多元生活模式，讓學習與人際溝通變得多樣，擴展不同視野、結交不同朋友、建立人際關係、抒發情感等，迅速發展的網路人際溝通，讓交友變得便利、快速，相對地，享受便利性同時，必須了解網路交友特性及注意事項，才能安全在資訊世代溝通互動。

安全網路交友，小心謹慎登入交友網站，許多交友網站無專人管理或檢舉機制，透過交友網站交友，除慎選交友網站，註冊及登入的帳號最好設立嚴謹密碼定期更新，以避免遭人冒用。避免洩漏個人隱私資料；避免單獨邀約：盡量避免允諾網友單獨邀約見面，如果有網友一直要約你出來見面，可以與父母朋友討論，不要輕易赴約。

性侵 心理師 隱私

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