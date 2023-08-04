命理師熱戀大12歲70歲富婆 趕妻另築愛巢判賠40萬確定

王姓紫微斗數老師因授課結識了大他12歲、70歲的鄭姓富婆，兩人多次出遊、交往親暱，妻子認配偶權遭侵犯，提告要丈夫與鄭婦連帶賠償200萬元台幣，王辯稱是「好心攙扶長者」，台灣高等法院判兩人賠償40萬元確定。(示意圖／本報資料照片)

王姓紫微斗數老師因授課結識了大他12歲、70歲的鄭姓富婆，多次興奮地向洪姓妻子說「認識非常有錢的學生」，詎料王與鄭婦熱戀，到各處「開房間」，妻子發現家中有從飯店帶回的沐浴用品，驚覺遭背叛。妻子認配偶權遭侵犯，提告要丈夫與鄭婦連帶賠償200萬元（台幣，下同，約6萬3000美元），王辯稱是「好心攙扶長者」，台灣高等法院判兩人賠償40萬元確定。

洪姓妻子在港商公司擔任資深業務經理，王姓丈夫也是留美碩士，兩人在2014年結婚，都是彼此的第二段婚姻；鄭姓老婦名下財產則約有4000萬元。王姓夫妻多年前到澳門 威尼斯賭場博弈，王看到妻子狂贏而瞠目結舌，對她學習的「財運氣數功法」感到震驚，也跟著學習紫微斗數。

妻子表示，丈夫多年來都沒有固定工作，只有在2014年間經她介紹命理老師學習紫微斗數，進而在命理老師經營的公司開課，擔任授課老師。2021年2月起，丈夫常沒接她的電話，有次卻高興地跟她說認識了非常有錢的學生，但這名「學生」卻經常在三更半夜打電話給丈夫，夫妻爭執漸起。

妻子說，她在浴室發現了數家飯店帶回的沐浴用品瓶罐，質問是怎麼回事？丈夫惱羞成怒，要求她離家，後來還把門鎖給換了，甚至在6月9日向警方申請保護令。同年9月1日，王以母親的名義把房子租給鄭姓老婦，妻子懷疑兩人根本同居。

丈夫與鄭婦多次出遊，甚至疑似同居，妻子因創傷後壓力疾患問題就醫治療，她提告請求王與鄭婦連帶賠償200萬元。

王姓丈夫聲稱和鄭婦僅止於「師生情誼」，沒有通姦或是侵害配偶權之事，因為鄭婦年事已高、行動不便，且有高血脂等毛病，有局部半側麻木、步態不穩的狀況，加上眼睛也不好，他出於善意，攙扶年長自己12歲的鄭婦以避免她摔倒。

台北地院審理時,，發現王和鄭婦牽手逛街、吃飯，互動親密如情侶，且鄭婦行動自如，鄭婦既知王已婚，卻仍不避諱，確實破壞洪姓女子的婚姻。另外，從2021年9月5日洪女與王的二姊夫的LINE 通聯記錄來看，對話包括「逼我離婚要跟68歲的女人同居。但是我那時候不知道他們同居在一起」、「大家都很驚訝」，顯見兩人同居。

一審判王與鄭婦連帶賠償40萬元，兩人和洪姓女子皆上訴。王這回辯稱和鄭婦是「雇主、司機隨扈關係」，但高院 民事庭發現王曾傳送「我們兩個永遠心有靈犀」「現在就去給我洗澡，快點，上來換我」，用語親近，關係匪淺。

高院認定的侵害行為比一審還要嚴重，但仍認為賠償金額40萬元妥適，維持一審判決結果，雙方不得再上訴。