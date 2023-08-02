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宮廟變洗錢水房 婦投資虛幣被騙上千萬

記者廖炳棋／台北2日電

台中市黃姓夫妻開宮廟經營水房，用多名親戚帳戶當人頭戶，替虛擬貨幣投資詐騙集團洗錢，向一名婦人騙走1600萬元。刑事局查獲夫妻、車手、人頭等共12人，依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送，檢方命黃姓男子及其妻子各30萬、20萬元交保，其他人一至十萬元交保。

警方調查，45歲黃姓男子與陳姓妻子在台中透天厝住家開宮廟兼營水房，出入以賓士汽車代步，讓兒子、小姨子擔任車手，母親、岳父及小姨子丈夫提供人頭戶，另由車手頭蕭姓男子招募車手、收簿手及人頭。詐團招收投資虛幣，被害人匯款至人頭戶後，水房以人頭電話卡上網層層轉帳，車手領出給黃，黃再交付金主。

工商業退休的六旬賴姓婦人家境富裕，在售房網站及臉書刊登賣房廣告留LINE ID，詐團加好友自稱買家，指因投資虛幣，一時無法購屋，接著慫恿投資虛幣代操；去年八月起賴投資十萬多元，收到數萬元以為獲利，短短兩個月投入1600萬元，想獲利了結，對方以繳交保證金、稅金才能出金，她驚覺受騙報案。

刑事局偵一大隊追查，上月20日在台中、彰化搜索，查獲夫妻、蕭等12人，夫婦坦承犯行，但不透露金流及金主。犯嫌手機有虛幣交易對話紀錄，警研判為掩飾洗錢。

投資 詐騙集團 虛擬貨幣

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