藝人之子殺警犯屢違規 外役監沒了 送回花蓮監獄

台北市夜店殺警案受刑人易寶宏（左）是女藝人易淑寬獨子，移外役監服刑引發各界撻伐，矯正署調查他返家探視期間違規，解送花蓮監獄執行。(本報資料照片)

監所爭議不斷，台北市夜店殺警案受刑人易寶宏移外役監服刑引發各界撻伐，矯正署調查他返家探視期間飲酒、拍照上傳社群網站 ，還在社群網站「推薦」特種行業，違反外役監條例規定，前天解送花蓮監獄 執行。因洗錢案服刑的高雄市前議員陳致中被爆享特權，獨居牢房看掌上型電視像度假；獄方表示，均依規定並無特權。

易寶宏在台東戒治所附設台東監獄武陵外役分監服刑，獲准返家探視，去年8月15日用社群網站標記特種行業聯絡方式，12月10日在外與友人聚會飲酒，拍照上傳社群網站。

法務部指出，調查後易坦認，違反外役監受刑人返家探視期間不得從事與返家探視無關活動的規定，台東監獄監務委員會議認定「放縱不羈」嚴重違規，不適於外役監，本月11日解送花蓮監獄。花監表示，易昨已到監入3人房。

為何違規1年才處理？矯正署簡任視察郭慶康說，易的行為是經媒體披露，武陵分監查出事證，易也坦承，依相關規則辦理。

他說，受刑人返家探視，外役監均宣導應遵守事項，期間視同在監執行，算進刑期，只要違反相關規定、外役監放假在外應遵守事項會核實辦理；受刑人離開指定場所違反規定，外役監不定時視訊、查核，但不會24小時查核。

高雄市前議員陳致中今年5月發監高雄第二監獄執行。1名自稱二監出獄者向媒體爆料，陳住個人房，一天放風兩次，入監就能看掌上型電視，其他受刑人擠在大房，累進處遇要到3級才能用收音機及掌上型電視。

高雄二監表示，考量陳政治背景、身心狀況，剛入監找不到人配在同一房才安排獨居，上月下工廠後改至3人房，因遇政治立場不同收容人可能有安全狀況，放風時間錯開，但仍是一天一次，原則1小時內，依規掌上型電視一入監就能購買。

據了解，法務部近期調查新一季外役監名單，陳致中符合資格，但未表達意願；每周面會都有家人、親友探視，前總統陳水扁 頻率最高。陳水扁昨透過媒體群組表示，「陳致中躺著也中槍」，陳致中跟家人討論後已決定不到外役監，即便要申請也會依相關規定。

陳致中被爆享特權，國民黨立委賴士葆說，坐實民進黨遲不讓外役監條例加嚴居心，他主張外役監遴選排除重刑犯、經濟、貪汙犯，別再踐踏司法尊嚴，「法務部爭氣一點」。