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疑替詐團洗錢 聯邦銀行遭搜 帶回1經理6行員追查

記者柯毓庭、夏淑賢／新北11日電
新北地檢署指揮警方搜索聯邦銀行分行，目前正陸續帶回相關涉案人士。(本報資料照片)
新北地檢署指揮警方搜索聯邦銀行分行，目前正陸續帶回相關涉案人士。(本報資料照片)

新北地檢署追查詐團，發現聯邦銀行多名行員疑以每次收取數萬元不等代價，勾結詐騙集團、替詐團洗錢，昨天指揮警方兵分四路搜索聯邦銀行總行、通化分行與兩名被告住所，帶回通化分行張姓經理與6名行員，另傳喚一名證人說明，全案朝銀行法、詐欺、洗錢防制條例等罪偵辦。

檢警日前偵辦詐騙案件，發現聯邦銀行通化分行多個人頭帳戶異常，疑似有行員勾結，經調查後發現張姓經理與6名行員涉案，以每次數萬元不等的代價，協助詐團調高人頭帳戶轉帳、提款金額提高，經手詐騙金額初步估計約數千萬元。

張姓經理等人為使詐團與內應的行員作業，要求詐團成員到銀行抽取號碼牌後故意過號，再拿著已過號的號碼單找內應的行員辦理調高人頭戶額度等業務，藉此掩人耳目。

據悉，張姓經理月薪10萬餘元，曾任職聯邦銀行忠孝分行，檢警昨天亦前往聯邦台北分行、忠孝分行等處查調相關交易憑證、文件、電磁紀錄等物證。昨晚9時許，張姓經理移送新北地檢署進行複訊，面對記者快步走入偵查大樓。

作證行員昨8時許離開地檢署，面對記者提問僅表示涉案行員平常看起來沒什麼異狀，其餘不便多說。一名女行員獲交保後，由一名男行員陪同離開地檢署，女行員哭著離開，面對記者詢問婉拒受訪。

聯邦銀行表示，檢警是因調查詐欺案件有相關帳戶開立在聯邦銀，到相關分行搜索並詢問經手行員，進一步釐清；聯邦銀強調，目前沒有跡象顯示有行員直接牽涉該詐欺案。

聯邦銀表示，聯邦銀除了依法配合調查程序，搜索事件對聯邦銀財務業務並無影響，本次搜索與公司營運無關。

詐騙集團 詐欺

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