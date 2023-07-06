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女看護遇MeToo 台色雇主頻傳A片強拉她手摸「鸚鵡」

記者陳俊智／桃園即時報導
台灣一名劉姓男子頻傳A片騷擾女看護，前年9月更獸性大發，全身上下僅穿一條內褲就跑到對方面前，質問「A片看了沒」，接著就強拉對方的手摸自己下體，害對方嚇到連忙說「不要」（示意圖）。（本報資料照片）
台灣一名劉姓男子頻傳A片騷擾女看護，前年9月更獸性大發，全身上下僅穿一條內褲就跑到對方面前，質問「A片看了沒」，接著就強拉對方的手摸自己下體，害對方嚇到連忙說「不要」（示意圖）。（本報資料照片）

桃園一名劉姓男子聘請印尼籍女看護照顧母親，卻不斷用LINE傳A片騷擾看護，前年9月更獸性大發，全身上下僅穿一條內褲就跑到對方面前，質問「A片看了沒」，更強拉對方的手摸自己下體，事後被逮還矢口否認，辯稱自己是「抓鸚鵡給看護摸」，但桃園地院未採信，最後依強制猥褻罪判他1年8月徒刑。可上訴。

女看護指控，自從到劉家工作，劉男經常沒事傳A片給她，但她覺得非常噁心，也非常困擾，所以沒有打開訊息看過。前年9月12日中午，劉男又傳A片給她，當時並未理會，但晚上8時她在2樓曬衣服時，劉男就穿著一條內褲從3樓走下並問「我有傳Ａ片給妳，妳看了嗎」等語，接著就抓著她的左手伸進內褲碰觸下體，有拉扯掙扎。

面對指控，劉男否認犯行，辯稱自己是看女看護想跟鸚鵡玩，所以抓鸚鵡給女看護摸，不知為何對方會說他強拉手莫自己下體。另外，當時家裡還有其他人，如果真有此事，女看護掙扎時應該會發出聲響，但其他家人卻未聽見，顯見女看護證述可疑。

「我的中文不是很好，我怕會變成是我的錯」女看護表示，事發當下覺得很害怕、很驚恐，有想掙脫，但劉男力氣太大，加上自己中文不好，也聽不太懂中文，怕不知道怎麼跟其他人解釋被侵犯，所以當下沒有大叫。

法院調查，女看護從警詢到審理歷次證述大致相符，也以證人身分具結，情節應非子虛烏有，也非虛編杜撰故意構陷劉男。此外，案發時女看護有錄影，畫面拍到一名僅穿內褲的裸男伸出右手抓住他人手腕往自己下體靠近，被抓的手腕有嘗試掙脫，畫面外也有女性說「不要、不要」等語，影片可作為補強證據。

法院認為，劉男為了滿足一己性慾，強制猥褻他人，嚴重危害他人身體性自主權，惡性非輕，且否認犯行，至今未賠償損失，難認犯後態度良好，最後考量侵害情節量刑。

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