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台灣逾2成壞橋未修 立委批：難道要等出事才補破網

台灣新聞組╱即時報導
危橋鋼筋裸露 雲林沿海車流量最大的後安大橋是通往六輕必經之路，但橋的護欄水泥剝落、鋼筋裸露，岌岌可危，讓橋上等紅燈的駕駛人期待快點變綠燈。(記者蔡維斌／攝影)
危橋鋼筋裸露 雲林沿海車流量最大的後安大橋是通往六輕必經之路，但橋的護欄水泥剝落、鋼筋裸露，岌岌可危，讓橋上等紅燈的駕駛人期待快點變綠燈。(記者蔡維斌／攝影)

2019年南方澳大橋斷裂，時任行政院長蘇貞昌宣布全額補助地方危橋改建，時隔3年多，部分縣市卻傳出沒錢修橋。

公路總局統計，2022年全台道路橋梁維修率76.87%，但近來相繼傳出待維修或重建的橋梁斷裂，成了交通安全不定時炸彈。立委批評，蔡政府有錢撒幣補助私校生學費衝刺選情，卻顧不了攸關人命的橋梁基礎建設，十足諷刺。

全台道路橋梁約2萬3千多座，其中1萬6千多座由縣市政府管理。交通部「縣市政府橋梁維護管理作業評鑑報告」顯示，2021年全台道路橋梁受損構件的整體維修率68.1%，超過3成未修，去年上升至76.87%，仍逾兩成未修。

該報告2021年評比結果，基隆市連3年被評為「亟待改善」，高雄市、新竹縣是「待改善」，南投及台東縣的維修率僅5到6成；維修率偏低除了無廠商投標，橋梁數量多且老舊橋梁占比高、編列的維修經費不足也是主因。

高雄市是6都唯一進末段班的縣市，高市工務局覺得顏面掛不住，原因是過去僅委由一家廠商修橋，已增加發包廠商加速作業。基隆市府表示，之前市區3座老舊橋梁有結構安全疑慮並持續惡化，但都在交通繁忙區，同時封橋維修必造成交通黑暗期，已分年拆除重建。

南投縣6公尺以上橋梁有1633座，全國第二多。縣府工務處長簡青松說，每年橋梁維修經費編1千萬元，相當有限。台東縣政府建設處長蔡勝雄說，維修或改建橋梁經費過於龐大，地方無力負擔，須向中央爭取補助，麻煩的是若無廠商投標，就會拉低橋梁整體改善率。

2022年交通部評比結果，橋梁未維修構件數量最多的前5名為屏東縣、花蓮縣、嘉義縣、台東縣、新竹縣。

各地橋梁維修、改建陷入巧婦難為無米之炊窘境，雲林縣就深受經費不足之苦，影響橋梁維修進度。縣府在南方澳大橋事故後盤點U4危橋有16座、U3（1年內要完成維修）橋有322座，迄今U4由交通部補助9座、縣府自籌經費改善7座；U3橋梁維修費需1億5千多萬元，縣府湊出預算修好274座，剩48座苦無經費，已經超過改善期限，但去年檢測再新增37座，目前有85座橋梁、共279個構件待修。

雲林縣府表示，已籌到14座橋修繕經費，但其餘71座中有7座今年已惡化到U4等級，須拆除重建，目前都限載重量或封閉中，而重建71座橋約需2億6700多萬元，對縣府及公所都難以負擔。

國民黨雲林立委林文瑞3月邀交通部長王國材會勘，對縣內危橋修繕經費不足向王請命，王允諾會協助，事後卻不了了之。林文瑞怒批蔡政府願大撒幣補助私校生學費，向年輕人政策買票，卻不願資源下放做好橋梁維管，「這是人命關天的事」，難道要等到再發生斷橋事件才要補破網嗎？

檢測 預算 國民黨

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