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控5億亡兒婚姻無效調解破局 母怒嗆夏男傷天害理

記者曾健祐／台中29日電
台中地方法院外觀照。（記者林佩均／攝影）
台中地方法院外觀照。（記者林佩均／攝影）

台中賴姓高中生墜樓身亡，生前繼承5億元台幣（約1608.5萬美元）遺產、和夏姓地政士助理登記同婚，檢方查無夏行凶跡證，夏被控殺人部分不起訴；賴的母親另對夏提民事婚姻無效之訴，台中地方法院昨傳雙方到庭，夏男僅委由律師到場，調解十多分鐘就確認無共識破局，後續進入訴訟程序。

賴母昨重申兒子不可能輕生，控訴夏男做了傷天害理的事才不敢親自出庭面對；賴母委任律師王彥說，夏男昨未出庭，對造律師也未多作表達，雙方都可預見調解不成立，他們尊重夏男的訴訟權利，但以家屬立場仍希望夏出來面對。

王彥指出，後續將進入訴訟程序，由法官判斷婚姻有效與否，就檢方認定夏男假結婚依偽造文書使公務員登載不實罪嫌起訴，若刑事判決成立，對他們民事訴訟有利，一旦確認婚姻無效，夏將無法繼承賴的遺產，但也不能保證民事認定會比照刑事。

賴母6月2日委由律師遞狀對夏男提婚姻無效之訴，台中地院昨下午3點安排兩造強制調解，因調解不成立將另分案，承審法官還需確認賴母替已滿18歲兒子提婚姻無效之訴有無不適格問題。

曾經擔任家事庭法官的律師陳清怡指出，確認婚姻無效之訴是家事事件法第三條第一項之甲類事件，依據同法第卅九條第一項、第二項，此類事件除了特別規定外，得由第三人向訟爭關係當事人雙方提起，賴母得以第三人身分提起確認婚姻無效之訴，過去也有類似的判例認定當事人適格。

台中地檢署6月21日偵結，夏男及其父親殺人罪嫌不足不起訴，但夏在無結婚真意下赴戶政事務所辦理同性結婚登記，致僅有形式審查權的公務權將不實事項登載公文書，並換發身分證，損害戶政機關管理結婚登記正確性，依使公務員登載不實罪嫌起訴夏。

賴姓高中生

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