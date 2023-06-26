兒說媽與叔同床 男子從監視器裡看到妻外遇吻「她」

苗栗縣王姓男子的妻子外遇陳姓女子，台中高分院判王妻、陳女得賠20萬元台幣確定。(示意圖／ingimage)

王姓男子工作出差大陸常不在家，前年間與6歲兒子視訊時，兒子提到「媽媽跟叔叔睡在床上」，王男驚覺妻子外遇，調閱監視器發現妻子與人在客廳親吻、擁抱，追查才知妻子外遇對象是陳姓女子；王妻與陳女均辯稱只是「閨密」，一、二審法官都不採信，判兩人賠償20萬元台幣(約6450美元)確定。

判決指出，王姓男子2015年間結婚，因擔任工程師前往大陸深圳出差，王母高齡，家中安裝監視器觀察狀況；前年10月間，王與兒子視訊通話，兒子說「媽媽跟叔叔睡在一起」，王驚覺妻子可能出軌，不時察看家中監視器。

同年10月底，王男從監視器發現妻子與一名打扮中性的人士返家，兩人在客廳親吻、擁抱，王男事後調閱汽車 行車記錄器，兩人還有鹹溼、親密對話，認定妻子外遇。

王男質問妻子才知該人並非男性，而是陳姓女子，王妻稱兩人是在網路遊戲認識，只是「閨密」不是出軌，王男不相信，認為兩人侵害配偶權，求償100萬元台幣。

法官根據監視畫面、行車記錄器譯文，認為不論是同性或異性，王妻與陳女客觀互動上屬情侶間相處，已明顯逾越一般同性朋友的正常社交，認定兩人侵害配偶權，判賠20萬元。台中高分院維持一審認定，全案確定。