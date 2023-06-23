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喝醉被吵醒暴怒 拿鐵管活活打死女友改判8年

記者曾健祐／台中23日電
泰國籍移工阿吉酒後不滿被吵醒，竟拿鐵管活活打死女友，二審依傷害致死罪判他8年。示意圖／ingimage
泰國籍移工阿吉酒後不滿被吵醒，竟拿鐵管活活打死女友，二審依傷害致死罪判他8年。示意圖／ingimage

泰國籍移工阿吉在台已逃離雇者13年，和同居女友阿真一起在台中和平山區果園工作、同居，他僅因酒後被女友吵醒就暴怒拿鐵管狠狠打死對方，被檢方依殺人罪起訴，法院一審改依傷害致死罪判他10年，二審以他酒醉辨識行為能力降低、符合自首，減刑後撤銷改判8年，仍可上訴。

檢警調查，阿吉2008年5月來台工作，同年9月就逃逸成失聯移工，2017年再認識已來台工作的同鄉移工女友阿真，並一同受僱黃姓男子位於台中市和平區的果園，也一起住在果園工寮。

阿吉2021年8月9日外出喝酒回家和阿真因細故起口角、肢體衝突，一時憤怒竟拿鐵管猛力朝女友左側頭部、左側腋下痛毆，阿真被打到重傷當場倒臥血泊，阿吉見狀驚醒趕緊聯絡雇者幫忙叫救護車將女友送醫。

阿吉也向到場警方自首坦承下手，經酒測值達每公升1.39毫克，但阿真經急救仍死亡，台中地檢署當時依殺人罪嫌起訴阿吉，經台中地院一審變更起訴法條，改依傷害致死罪判阿吉有期徒刑10年。

阿吉不服上訴，台中高分院二審審酌阿吉精神鑑定，發現他當時的精神狀態，受到高劑量酒精影響，導致辨識行為違法或依其辨識而行為之能力達到顯著減低的程度，但未達完全喪失的程度。

阿真兒子也證稱，媽媽和男友常吵架，阿吉有時候會甩東西，2人喝米酒5、6年；2人果園雇者也說，他們在工寮住了3、4年，平時感情不錯，偶爾喝酒會吵架。

二審認為，阿吉長期喝酒甚至達成癮程度，無證據顯示他可預見自己酒後可能傷人，仍故意要喝酒，依刑法第19條減刑，另審酌阿吉犯後自首，再予以減刑。

二審考量，阿吉是失聯移工在國內沒有合法居留權，但過去無犯罪紀錄，經鑑定其整體認知功能落在中下智能範圍，打死女友害其親人蒙受創傷，損害巨大，犯後也沒有和對方家屬和解，撤銷改家暴傷害致死罪判他8年。

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