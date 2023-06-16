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調查局組長索賄把風 讓毒販在調查處玩3P

記者張議晨、蔣永佑／台北16日電
調查局澎湖縣站前組長陳麒元向受刑人索賄，大膽讓毒販在調查站廁所與前妻「3P激戰」，15日被依貪汙罪起訴。(圖：讀者提供)
調查局澎湖縣站前組長陳麒元向受刑人索賄，大膽讓毒販在調查站廁所與前妻「3P激戰」，15日被依貪汙罪起訴。(圖：讀者提供)

調查局澎湖縣調查站前緝毒組長陳麒元，利用借提出監機會，安排陳姓、江姓受刑人與家人見面，藉此索賄欲支付女兒小提琴費用，還讓陳姓毒販在多個調查站處所與妻子「行房」，甚至允許陳男一次力戰兩名前妻，自己則在外幫忙把風，橋頭地檢署昨依違背職務收賄罪起訴陳，陳移審法院後裁定40萬元(台幣，下同，約1萬3020美元)交保、限制出境。

陳麒元原在嘉義市調查站任職，升任組長後調至澎湖，主要偵辦毒品案件；江男、陳男則因毒品、槍砲、詐欺等案，2019年起陸續羈押。

2019年4月，陳麒元趁借提江男機會，安排江男在台南市調處、南機站與黃姓未婚妻及剛出生的幼子會面，並允許江男回家處理私事，順利讓江男咬出毒品上游陳男。

同年7月，江男引介陳男認識陳麒元，沒多久陳男羈押期滿出監，招待陳麒元享用高檔牛排，事隔1個月，陳男又因毒品案遭押，因而聯繫妻子找陳麒元幫忙，並餽贈一支手機

陳男羈押禁見後，陳麒元又趁借提機會，允許陳男和王姓、李姓前妻會面，還分別讓陳男和王女、李女碰面時，在桃園市調查處、南機站廁所「激戰」。

陳麒元女兒因小提琴需要升級，先開口向陳男索討「會面費」40萬元，再要陳男贊助60萬購買小提琴。

陳男同意後，陳麒元又安排王女、李女在台南市調查處與陳男會面，這次陳麒元更大膽，竟讓陳男一次與兩名情人在廁所「3P激戰」。

檢方偵辦期間，另查出陳麒元藉由會面機會，向江男索取65萬元賄款，連同陳男、江男在內共索討165萬元，但最後僅得手1支手機；陳麒元擔心東窗事發，指示不知情調查官銷毀詢問室錄音、錄影光碟。檢方一併起訴期約行賄的陳男、江男、王女及李女等4人。

毒品 手機 詐欺

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