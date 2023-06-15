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馬國女大生命案 兇嫌死刑撤銷發回

記者林孟潔／台北15日電

高雄男子梁育誌三年前擄走馬來西亞籍長榮大學鍾姓女學生，性侵並用繩圈勒死棄屍山區，一、二審依強制性交殺人罪判處死刑，最高法院認為梁是否為計畫性殺人、再犯可能性仍須調查釐清，昨撤銷死刑判決，發回高雄高分院更審。

梁育誌另犯強制性交未遂、遺棄屍體罪，二審分別判兩年十月、兩年徒刑，最高法院駁回此部分上訴定讞，梁確定得入監服刑。

最高法院指出，台灣仍存在死刑，判死意義除綜合應報、矯治觀點，也讓凶嫌誠實面對自己的罪行，體悟生命無價的至高尊嚴，更是一種尊重生命，落實人性尊嚴最真誠的體現。

最高院認為，犯罪是否具計畫性、被害人數多寡，雖是判死與否重要參考因子，但若是情節重大「結合犯」類型，被害人單一，卻因侵害法益多數，也可以綜合審酌各項因子，確保兼衡人性尊嚴，審慎決定是否處以極刑。

最高法院表示，二審認定梁一開始是計畫強制性交、強盜，過程中才萌生殺人故意，若是如此「殺人」原不在梁犯罪計畫內，但理由卻寫「殺人」也在梁計畫中，已出現矛盾，此攸關量處死刑應考量情節是否「最重大」、全案是否具「計畫性」等因素，有釐清必要。

二審鑑定報告著重「性侵害」，但「強制性交殺人」、「強盜」整體犯罪的再犯可能性仍不明瞭，影響判斷梁是否難以透過矯治教化而降低再犯風險可能性，須再調查。

梁育誌2020年9月30日曾在長榮大學台鐵高架橋下，鎖定落單女子欲性侵，對方掙扎、尖叫呼救才罷手。10月28日，他再度埋伏鎖定獨自徒步回租屋處的鍾女，拿麻繩圈套住頸部，再悶壓口鼻、抓捏親咬胸部性侵。

梁犯案過程中以繩圈緊勒鍾女脖子致死，還取走錢財購物、拿鍾女手機抵充加油費，隔日下午將遺體推落阿蓮區大崗山邊坡。

性侵 長榮 台鐵

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