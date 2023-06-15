高中生墜樓命案 5億男與同性配偶無情話也無親密照

台中市18歲賴姓高中生 墜樓命案，案情撲朔迷離，先前檢方公布法醫鑑定報告，認為死因是「高處墜落」，但仍無法解釋疑點。檢警持續追查，透過數位採證賴生、夏男手機 、電腦，發現兩人聯繫少，不像會閃婚情侶，恐無結婚真意。

賴姓高中生上月4日未參加祖父告別式，賴母尋找，才發現他已在26歲夏姓男子住處墜落身亡，墜樓前剛與夏男在北屯區戶政事務所登記結婚，證書上簽字的兩名證人，是兩人當天在超商與戶政所找來「支持同婚」年輕男子，根本不清楚賴、夏感情關係。

由於兩人有無結婚真意涉及犯案動機，檢警查扣兩人手機、電腦作數位採證，發現兩人認識不到一年，手機通訊軟體中互動不像一般情侶有互訴情意文字、貼圖，更無一同出席節慶場合、活動合照。

另比對兩人使用手機、悠遊卡等物品通行軌跡，平常生活也幾乎沒重疊、交集，不似閃婚愛侶。

賴母證稱，兒子平時會分享感情、生活，但夏男她卻直到今年4月才看過兩次，一次是公公告別式，一次是向夏姓父子討回土地權狀，當時兒子未說與夏男關係。

律師許哲維說，已經向台中地院遞狀訴請婚姻無效，因不論是從檢警調查證據，或賴母與兒子一起生活經驗，都認為疑點重重，希望透過訴訟過程釐清。

台中地檢署襄閱主任檢察官 詹常輝說，全案偵查中「不予評論」，檢察官會本於職責，謹守證據法則嚴密查辦、釐清真相。

賴姓高中生上月4日墜樓，賴母同月19日與律師、民代開記者會，控訴此案是「謀財害命」，因賴身擁5億土地，還是祖父與母親所生，讓此案備受關注。