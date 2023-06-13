政大法律生開公司教把妹「可舌吻、摸奶、愛撫」
一名政大法律系學生在Dcard遭同校生指控疑似成立賣淫公司，甚至在校版上聲稱這是一間「提供把妹教學與娛樂服務」的新創公司，並且公開徵才，引起各界撻伐。負責人何姓學生稍早發文道歉，並表示身為政大在校生，願意接受校方的一切調查與處分。對此，政大說，法律系已主動對該生是否違反校規展開調查，並依照相關規定提送獎懲委員會進行審議，若有涉及性平法，仍將由性平會依規定調查處理。
另警方接獲檢舉，將透過校方聯繫貼文的學生，再約詢何姓學生說明。
一名政大生在Dcard踢爆，「不知道大家對於常常在交流版出現的『西革瑪有限公司』有沒有印象，聲稱以教學男性把妹為主要服務內容，但他們實際服務的內容真的是如此嗎？」
該名政大學生指控，這間公司服務不是以「課程」作為收費單位，而是以「約會對象」作為收費單位，「這好像跟一般認知的社交課程不太一樣欸？」，還說其Instagram、限動截圖出現「女生主動大膽又敢玩，可以摟抱、愛撫、舌吻、摸奶，體驗情侶約會爽感的難得體驗，請好好把握！」等宣傳訊息，質疑何姓學生疑似是成立賣淫公司，媒介性交易，甚至還分散了不同的IG帳號。
該名負責人何姓同學發聲明致歉，「不論是否有違法，我的行為確實造成了大家的反感，也可能會影響系上及學校的名聲，創業時沒考慮到這些，實在是我的錯。今天才發文，並非逃避，而是希望能給大家一個完整的說明，並且清楚表達我的歉意。」
何同學也強調「我們不提供性交易，不是茶莊、應召站，也沒有賣淫的服務」，他也提及「身為政大在校生，我願意接受校方的一切調查與處分，他並宣布將解散公司
政大校方表示，法律系已主動對該生是否違反校規展開調查，釐清事件真相，並依照相關規定提送獎懲委員會進行審議。若有涉及性平法之部分，仍將由本校性平會依規定調查處理。
另據台北中國時報報導，何姓學生進一步指出，他承認公司確實有嘗試想規畫「出租女友」以及其他娛樂、約會服務，不過其實尚未有任何客人與營利。
「西革瑪」還在校版徵人，有政大女學生留言，說自己曾想應徵團隊成員，跟對方談話後，卻不禁直呼，「這間所謂的『公司』，在剛創立的時候，就很（令人）匪夷所思……」，最後還是選擇不加入，「還蠻莫名其妙的。」話題又釣出另名女大生留言，解答團隊人數問題，「不小心誤入這個團隊兩個禮拜的我，可以回答這個問題」，透露發起人最一開始是開Google表單招募團隊夥伴，「收到回覆之後，就開始一個一個私聊（其中包括「稱讚」很可愛、可以錄影出blablabla）（真的傳沒幾句就在油）」，當時她傳訊息到一半時，對方就突然跟她說「過關了，可以加入團隊」，「所以團隊人數才會是浮動的，因為一直有人加入或退出。」
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