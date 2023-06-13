我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件

政大法律生開公司教把妹「可舌吻、摸奶、愛撫」

台灣新聞祖／台北13日電
一名政大法律系學生在Dcard遭同校生指控疑似成立賣淫公司，甚至在校版上聲稱這是一間「提供把妹教學與娛樂服務」的新創公司，並且公開徵才。(取材自Dcard)
一名政大法律系學生在Dcard遭同校生指控疑似成立賣淫公司，甚至在校版上聲稱這是一間「提供把妹教學與娛樂服務」的新創公司，並且公開徵才。(取材自Dcard)

一名政大法律系學生在Dcard遭同校生指控疑似成立賣淫公司，甚至在校版上聲稱這是一間「提供把妹教學與娛樂服務」的新創公司，並且公開徵才，引起各界撻伐。負責人何姓學生稍早發文道歉，並表示身為政大在校生，願意接受校方的一切調查與處分。對此，政大說，法律系已主動對該生是否違反校規展開調查，並依照相關規定提送獎懲委員會進行審議，若有涉及性平法，仍將由性平會依規定調查處理。

另警方接獲檢舉，將透過校方聯繫貼文的學生，再約詢何姓學生說明。

一名政大生在Dcard踢爆，「不知道大家對於常常在交流版出現的『西革瑪有限公司』有沒有印象，聲稱以教學男性把妹為主要服務內容，但他們實際服務的內容真的是如此嗎？」

該名政大學生指控，這間公司服務不是以「課程」作為收費單位，而是以「約會對象」作為收費單位，「這好像跟一般認知的社交課程不太一樣欸？」，還說其Instagram、限動截圖出現「女生主動大膽又敢玩，可以摟抱、愛撫、舌吻、摸奶，體驗情侶約會爽感的難得體驗，請好好把握！」等宣傳訊息，質疑何姓學生疑似是成立賣淫公司，媒介性交易，甚至還分散了不同的IG帳號。

該名負責人何姓同學發聲明致歉，「不論是否有違法，我的行為確實造成了大家的反感，也可能會影響系上及學校的名聲，創業時沒考慮到這些，實在是我的錯。今天才發文，並非逃避，而是希望能給大家一個完整的說明，並且清楚表達我的歉意。」

何同學也強調「我們不提供性交易，不是茶莊、應召站，也沒有賣淫的服務」，他也提及「身為政大在校生，我願意接受校方的一切調查與處分，他並宣布將解散公司

政大校方表示，法律系已主動對該生是否違反校規展開調查，釐清事件真相，並依照相關規定提送獎懲委員會進行審議。若有涉及性平法之部分，仍將由本校性平會依規定調查處理。

另據台北中國時報報導，何姓學生進一步指出，他承認公司確實有嘗試想規畫「出租女友」以及其他娛樂、約會服務，不過其實尚未有任何客人與營利。

「西革瑪」還在校版徵人，有政大女學生留言，說自己曾想應徵團隊成員，跟對方談話後，卻不禁直呼，「這間所謂的『公司』，在剛創立的時候，就很（令人）匪夷所思……」，最後還是選擇不加入，「還蠻莫名其妙的。」話題又釣出另名女大生留言，解答團隊人數問題，「不小心誤入這個團隊兩個禮拜的我，可以回答這個問題」，透露發起人最一開始是開Google表單招募團隊夥伴，「收到回覆之後，就開始一個一個私聊（其中包括「稱讚」很可愛、可以錄影出blablabla）（真的傳沒幾句就在油）」，當時她傳訊息到一半時，對方就突然跟她說「過關了，可以加入團隊」，「所以團隊人數才會是浮動的，因為一直有人加入或退出。」

一名政大法律系學生在Dcard遭同校生指控疑似成立賣淫公司，甚至在校版上聲稱這是...
一名政大法律系學生在Dcard遭同校生指控疑似成立賣淫公司，甚至在校版上聲稱這是一間「提供把妹教學與娛樂服務」的新創公司，並且公開徵才。(取材自Dcard)
一名政大法律系學生在Dcard遭同校生指控疑似成立賣淫公司，政大回應，法律系已主...
一名政大法律系學生在Dcard遭同校生指控疑似成立賣淫公司，政大回應，法律系已主動對該生是否違反校規展開調查，並依照相關規定提送獎懲委員會進行審議。圖為政大校園。(本報資料照片)

Google

上一則

台灣去年超額死亡逾2萬人 新冠占64％ 專家：防疫失敗

下一則

高中師逼女學生做愛否則告訴全班「她墮胎」法院判：遠離她

延伸閱讀

冷暴力讓粉絲寒了心？ 白敬亭工作室出面道歉

冷暴力讓粉絲寒了心？ 白敬亭工作室出面道歉
中國23歲高齡大熊貓「武崗」患口腔骨肉瘤 將接受治療

中國23歲高齡大熊貓「武崗」患口腔骨肉瘤 將接受治療
台灣政大生賣「把妹課」遭控開賣淫公司 驚動校方回應了

台灣政大生賣「把妹課」遭控開賣淫公司 驚動校方回應了
政大演講挨批「侯侯GPT」 劉和然：侯友宜沒放開做自己

政大演講挨批「侯侯GPT」 劉和然：侯友宜沒放開做自己

熱門新聞

一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。圖／ingimage

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

2023-06-07 16:58
兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子今晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。(取材自臉書)

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

2023-06-05 20:08
台積電否認每周平均工時超過50小時。（路透）

「每天工作12小時」美國廠員工加班喊苦 台積電回應了

2023-06-05 21:05
一名黃色絲襪、白色短裙的長腿「辣妹」，竟偷拍女廁內2名女子如廁畫面，被抓才發現他是男兒身。記者王駿杰／翻攝

台長腿「辣妹」進女廁拍私密照 被抓褲底驚見一大包

2023-06-07 14:11
高雄一名軍校生和女友母親對上眼，這段不倫戀最終被女友父親發現。示意圖與文中人物無關。（取材自Ingimage）

台軍校生戀上女友媽鹹濕片遭揭露 嗆女友爸沒資格當老公

2023-06-05 22:06
有「最聰明醫師」稱號的孔繁錦指侵女病患，最高法院依強制性交罪判4年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

「孔子第74代」名醫孔繁錦性侵丁字褲女病患 判4年確定要坐牢

2023-06-08 13:09

超人氣

更多 >
他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事
病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生
平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報
中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走
這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養