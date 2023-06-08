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矽谷谷歌員工回憶2000年網路泡沫：裁員比現在慘烈

被流鶯笑雞雞小殺人 躲22年DNA採驗才破功

記者王宏舜／台北8日電
男子邱耀陽23年前因性交易糾紛刺死流鶯後逃逸，去年12月檢警比對DNA找上門，犯行才曝光。(記者王宏舜／攝影)
男子邱耀陽23年前因性交易糾紛刺死流鶯後逃逸，去年12月檢警比對DNA找上門，犯行才曝光。(記者王宏舜／攝影)

23年前桃園一名婦人因丈夫中風，為賺錢供子女升學而賣淫，卻遭買春客邱耀陽刺殺。去年12月檢警比對DNA找上邱，犯行才曝光，他稱遭譏笑「雞雞太小」才殺人，桃園地方法院判邱15年徒刑。台灣高等法院昨辯論終結，死者女兒已是博士，她批母親為養家卻遭遇不測，邱20餘年來不斷犯罪還享天倫「而我們呢？」懇請法官從重量刑。

邱耀陽（52歲）學歷為國小畢業，有恐嚇、麻藥、賭博、竊盜、傷害、販毒等累累前科，被逮前在桃園機場捷運擔任清潔領班。邱離婚，兩名小孩由大姊照顧。

邱因賭博，經桃園地院判處4000元罰金確定，2000年7月17日罰金易服勞役執行完畢，他離開新竹監獄返回桃園市。晚間8點多，邱與花名「秋鳳」的潘姓流鶯性交易，卻起消費糾紛，動了殺人念頭，拿水果刀攻擊女方，導致潘女胸、背多處戳刺傷。潘女因失血過多休克，血氣胸死亡。

邱耀陽犯後逃逸，殺人一案未被偵破，但去年他因毒品案採集DNA，經檢警比對，發現與命案現場遺留的煙蒂採樣相同，這才東窗事發。邱去年12月落網，他向警方說「鬆了一口氣」，被帶回現場釐清時，一度愧疚恐懼，走到巷子口就說「是這裡沒錯」，不願再深入。

案發後這22年間，邱耀陽仍有多次犯罪紀錄，更因販賣毒品，遭高院判刑17年6月。桃院調查，邱僅因交易口角就拿水果刀殺人，惡性重大，不但造成被害人死亡，也讓被害家屬傷痛永難弭平。邱雖然在準備程序時一度翻供否認，但經法醫到庭作證案發當日情況後，還是坦承犯行，但他沒賠償被害家屬損害，一審判刑15年。

檢方認為一審量刑過輕，提上訴。高院昨天開庭時，邱耀陽幾乎不說話，全部由公設辯護人代答。公辯表示，邱坦承犯罪，之前販毒已經被判了17年半，再加上一審的15年，等到出獄時年紀已經大了，一審量刑妥適。

死者的女兒站起身慷慨陳詞，指責邱耀陽廿幾年來毫無悔意、一再犯案，會被發現是因為他被抓、驗DNA意外比對出來，而非自首。女兒說，邱在逃亡期間結婚生子、盡享天倫之樂，「我們呢？」

說到傷心處，女兒語氣激動，她說父親在她小時候中風，弟弟也才讀國小，母親要她不能輟學，為維持家計，母親才從事性工作，如今她已取得博士學位，卻無法孝順母親，這一切都是因邱剝奪了他們家庭幸福。女兒說，如果只是口角，怎麼會殺人，可見邱平時心狠手辣，希望法官從重量刑。

檢察官表示，一審認定邱耀陽惡性重大，卻沒反映在刑度上，應重判。邱在最後陳述時希望法官給他一次機會，懊悔「一時衝動」。高院定6月28日宣判。

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