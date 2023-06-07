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5億高中生墜樓案 法醫鑑定無酒精、毒物反應

記者陳宏睿／台中7日電
圖為「5億高中生案」告訴人賴姓高中生母親。(本報資料照片)
圖為「5億高中生案」告訴人賴姓高中生母親。(本報資料照片)

台中市5億(台幣，約1631萬美元)賴姓高中生墜樓命案，檢方昨天傳喚賴母說明法醫研究所的鑑定報告，認定賴體內無酒精、也無毒物反應，依肋骨骨折、血胸等傷勢，判斷死因為「高處墜落」。檢方強調會審酌報告內容，持續縝密偵查，釐清事實，但賴母律師認為案情矛盾，且毒物檢驗太少，要求再調查。

根據法醫鑑定報告，死者左後背鈍傷、左側肋骨多處骨折、兩側血胸、臟器多處破裂出血，另進行葡萄催芽劑等常見千種毒物與酒精檢測後，都測無反應，認定賴生死因符合高處墜落致死。

18歲賴男上月4日與26歲夏姓男子登記結婚，2小時後在夏男住處10樓墜落身亡，賴母質疑夏男謀財害命，檢方依殺人等罪偵辦，同月9日解剖採集檢體，送法醫研究所化驗。

賴母與律師許哲維昨在承辦檢察官謝怡如說明近5小時後，仍對解剖報告有所質疑，賴母在媒體前感謝關心此案的人，強調「一定要還我兒子一個公道」。

許哲維認為，此案警方採證過程有瑕疵，現場沒封鎖，導致涉案人恐汙染現場，另賴男四肢、頭顱都無骨折，不符合高處墜落，「案情有矛盾」；另法醫採驗的毒物太少，將在討論後再向檢方聲請調查證據。

據台北中國時報報導，台中5億賴姓高中生命案撲朔迷離，賴母指控夏家父子謀財害命，委託法醫高大成勘、相驗，提出諸多他殺疑點，引爆外界對檢警多方質疑。中檢均以「偵查不公開」不回應，今天罕見地以千字新聞稿鉅細靡遺說明澄清，已驗千餘種毒藥物、11種內臟等採樣，外傳要以「自殺結案」不符事實；並強調，解剖鑑定報告具專業、證據力。

賴姓高中生 檢測 檢察官

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