單親媽3P被錄影 男友不滿「被分手」傳照恐嚇遭判刑

台中市蔡姓男子涉嫌拍攝與前女友私密照，分手後傳訊恐嚇，台中高分院判拘役50天確定。（本報資料照片）

台中市蔡姓男子與一名單親媽媽曾是男女朋友，二人曾有過「3P（團體性交）」經驗，蔡趁女子不注意時以手機 錄影，但前年間蔡不滿女子提分手，傳送照片後恐嚇女子，二審駁回蔡上訴，認定蔡涉恐嚇罪，判拘役50天，全案確定。

判決指出，蔡姓男子曾與一名單親媽媽交往，前年間女子與蔡男提出分手，蔡因而心生不滿，疑從前年11月5日凌晨開始，陸續傳訊給女子，先傳送女子性交的私密照，還稱「那是之前3P的照片」、「你幫○○吹時我其實有錄影」、「假如你女兒今天突然怎麼了」、「你欺人太甚」、「你會為你所作所為付出代價」等語。

另外蔡男還透過女子有玩的網路遊戲，以私訊方式提到女子的數名友人及母親，還說「這些人隨時想找都可以」，女子擔心蔡男將私密影片、相片散布到網路上，因此向烏日警分局提出告訴。

蔡男被警方通知到案後，否認有恐嚇犯意，辯稱已把對話完整版給警方看，都不是同一時間點的對話，的確有發布前女友指控的訊息，但那是在「吵架」，不是恐嚇，而且是前女友情緒勒索，還要求他與她玩「3P」，事出必有因，不可能無緣無故發這些訊息。

台中地院審理時，認定女子在訊息中已有提到「我怕得都在發抖」、「讓我很不安」，也請蔡男將影片、相片刪除，但蔡男還訊「我把照片都弄回來了」，認定涉犯恐嚇犯行明確，依法判拘役50天，得易科罰金5萬元台幣（約1630美元）。

蔡男不服上訴台中高分院，二審認定一審量刑妥適，用法也無違誤，駁回蔡男上訴，全案確定。