5億高中生遭下毒偽裝成墜樓？檢方：勿臆測

賴姓高中生（右）繼承台幣5億房產墜樓身亡。(本報資料片)

台中繼承5億台幣（約1600萬美元）賴姓高中生 墜樓案至今疑點重重，法醫高大成接連受訪對外研判賴男死因等，本報系聯合報報導，台中地檢署昨發出新聞稿表示，高大成稱所謂的「針孔」、「勒痕」，檢察官 在事發隔天相驗，已確認是急救時醫護人員施打針劑，並表示檢方才是「法定公益代表人」憑事實偵辦要外界勿亂臆測。

賴姓高中生與夏男登記同婚後2小時墜樓身亡，家屬控告夏家父子謀財害命，台北中國時報報導，賴母委託法醫高大成驗屍及勘驗現場，發現遺體外觀大致完整，質疑恐「遭下毒從低樓層丟下」，前天又爆出，外傳遺體右手發現4處不明針孔，賴母委任律師未正面證實，僅表示再向檢察官遞狀聲請8項調查新證據。

據報導，高大成提出質疑表示，從高樓墜樓，常見頭骨破裂及嚴重骨折，但此案遺體外觀大致完好、無明顯出血，僅右手封閉性骨折；且自10樓墜樓，落點並不合理。

報導說，高大成懷疑恐遭下毒後加工偽裝成墜樓或從低樓層「被墜樓」，他建議，追查夏及賴是否去過其他樓層，檢驗賴身上是否有藥物反應、手部骨折是生前或死後所致、顱內出血狀況；並進一步釐清遭特殊毒物「下藥」，特殊麻醉劑、葡萄催芽劑等毒物，吃下肚快速致命，但會分解成為水化物或酒精，須查驗查體內的氯及酒精濃度是否合理。

聯合報報導，中檢表示，針對媒體報導，死者家屬所委託之民間醫師所說的「右手針孔」、「頸部勒痕」之內容，檢察官早在5月5日相驗時，已就大體做全面性勘驗，並即已查知相關情狀。

中檢說，據檢察官調查，死者送醫時，醫護人員確有在死者右手、左手施打針劑，並對死者套用護頸，因此針對死者右手針孔及頸部傷痕之原因，就現有事證，不排除是死者送醫時救治，施打針劑、套用護頸所致，並此有相關診療紀錄及相驗照片等事證可憑。

至於死者身體是否有相關毒藥物反應，最後仍需以解剖鑑定報告為憑；檢察官於案發後，針對所有可疑事證，已指揮司法警察 密集偵查，包括調取相關之監視影像，及被告、死者及其他相關人等通聯紀錄、就醫紀錄、車行紀錄等。

中檢表示，檢察官同時實施相驗、解剖、勘驗現場、鑑定包括毒藥物及生物跡證和指紋等、搜索、扣押、數位採證分析及地毯式搜尋相關證人約詢等偵查作為，以期盡速釐清事實真相。

中檢也說，檢察官是法定公益代表人，刑事案件之偵辦，是以法律為依歸、證據為憑據，所有認定犯罪事實之事證，均須經由嚴謹之法定證明程序為之。