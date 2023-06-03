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台南再傳槍擊 朝水產店開23槍 遭警3槍制伏

記者邵心杰／台南3日電
台南市2日再傳重大槍擊案，一名槍手開車抵達南區萬年五街一間水產店門口，下車後持步槍掃射23槍，情節猶如新北市土城當鋪槍擊翻版。（圖／讀者提供）
台南市2日再傳重大槍擊案，一名槍手開車抵達南區萬年五街一間水產店門口，下車後持步槍掃射23槍，情節猶如新北市土城當鋪槍擊翻版。（圖／讀者提供）

台南市再傳重大槍擊案。林姓槍手昨天開車抵達南區萬年五街一間水產店門口，下車後直接持M4突擊步槍朝大門掃射23槍，因警方早已掌握情資，埋伏員警獲報迅速開車到場開三槍反擊，有二槍射中林男右腰及右臀，當場將其制伏送醫，初步調查開槍動機與去年酒店遭砸糾紛有關。

據調查，林男（33歲）是嘉義縣人，因涉毀損案遭通緝，日前被台北警方逮捕，起出大批毒品咖啡包。事隔數日，與台南無地緣關係的林男，開車從嘉義到台南作案，研判是受人所託，循線追查藏鏡人。

去年大選前台南才爆發88槍擊案，昨天又發生歹徒持步槍當街掃射事件，由於警方在林男轎車上起出K盤及毒品殘渣，旋即分頭前往車主及林男住處等地，調查槍擊案動機，並報請檢察官指揮偵辦。

初步調查，水產店員工去年與市區某酒店業者衝突，不僅砸店還打傷員工，這起衝突當時沒有報警，雙方多次委託地方人士出面斡旋，雖然最後和解，但過程並不愉快，傳出有人要對水產店開槍報復。

台南市警六分局掌握情資後，在萬年五街附近部署埋伏監控，昨天下午1點，林男駕車到水產店後，持步槍朝店內連開23槍，埋伏警力立即掏槍反擊，當場將林男制伏。

案發現場遺留疑為制式的M4突擊步槍一把，彈匣二個，擊發彈殼23發，鑑識人員封鎖現場拾撿彈殼，並將步槍送往刑事局鑑識，調查有無涉及其他案件。

警方指出，酒店砸店案是否與水產店開槍有關？槍手開槍動機及幕後教唆者身分，均有待釐清。

槍擊 毒品 咖啡

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