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高雄退休女教師遭詐千萬 加碼200萬面交結局曝光

記者石秀華／高雄22日電
高雄市一名退休女教師張姓婦人，誤信假投資群組遭詐千萬，加碼200萬面交前報警，三民一警分局警方將計就計，活逮2車手。（記者石秀華／攝影）
高雄市一名退休女教師張姓婦人，誤信假投資群組遭詐千萬，加碼200萬面交前報警，三民一警分局警方將計就計，活逮2車手。（記者石秀華／攝影）

高雄市一名退休女教師張姓婦人，誤信假投資群組，聽信對方報的明牌，吃了甜頭，分批投入共計1000萬，結果血本無歸，為了拿回退休金，被詐團洗腦，捧200萬面交前，突然醒悟報警，警方使出計中計，在咖啡廳埋伏，活逮兩名車手，但張的千萬退休金已追不回。

據了解，該名遭假投資手法詐騙的67歲張姓婦人，是一名退休女教師，賦閒在家，想利用投資賺點小錢，加入投資Line群組，見群組內群友和財經老師報明牌，且有人獲利，在對方鼓催下，剛開始砸了數十萬投資，嚐了甜頭。

張後來被對方洗腦，大手筆陸續匯款數百萬，以為可投資致富，後來連本帶利將共計千萬的退休金都砸下去，卻未見回本。

詐騙集團後來要求張再投資200萬，可將先前虧損金額賺回來，5月3日翰璋約定至三民區一家咖啡廳面交，張赴約前，越想越不對勁，向三民一警分局哈爾濱派出所報案。

警方將計就計，派員先至咖啡廳埋伏，由張婦攜帶假鈔前往，當場活逮25歲何姓男子以及28歲的黃姓男子，兩人供稱無業，第一次當車手；警詢後，被依詐欺罪嫌移送偵辦，檢方諭令兩人限制住居、交保候傳。

退休金 投資 咖啡

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