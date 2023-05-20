5億身家高中生墜樓 陸籍母親無台身分 恐只能繼承200萬

賴男母親（中）昨在律師、台中市議員陪同下出面指控夏男涉嫌殺人。(本報系資料照)

台中18歲賴姓男高中生5月4日墜樓身亡，賴的陳姓母親懷疑兒子才剛繼承5億元房產，就遭擔任地政士助理的夏姓男子帶去登記結婚，控訴遭謀財害命；由於賴母自大陸嫁來台，曾取得台灣身分後又遭註銷，律師分析，依台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，賴母可能最多只能繼承200萬元。

法院查，賴男母親陳女原是大陸地區人民，2002年7月嫁來台和賴家次子結婚，次子2008年2月死亡，陳女同年8月28日取得台灣地區人民身分，9月再辦理大陸戶口註銷，直到2011年5月9日遭內政部 撤銷在台戶籍登記。

但據了解，賴母當初嫁來台是和賴家有身障的次子結婚，後來其公公和她發生關係生下賴男，後來因賴家次子過世，其公公就透過認養，讓原本應是「孫子」的賴男，在法律上成了「父子」關係，並讓兒子繼承高達5億元遺產。

為此賴翁的妻子，也就是賴母的婆婆對此相當不滿，曾對先生、媳婦提告刑事妨害家庭、民事請求繼承權不在等，家庭累訟多年。

律師王至德在臉書 發文指出，賴姓高中生沒有子女，所以和他登記結婚的夏姓地政助理、中國陳姓母親為法定繼承人，本來應該是一人一半，但陳女是中國人，所以只能繼承200萬，剩下的都是夏地政士助理的

王至德說，如果夏地政士助理被發現殺害高三生，則夏地政士本來可以繼承部分就會變成賴翁其餘子女繼承，夏則不能繼承。

台灣地區與大陸地區人民關係條例第67條第1項規定，被繼承人在台灣地區之遺產，由大陸地區人民依法繼承者，其所得財產總額，每人不得逾新台幣200萬元。