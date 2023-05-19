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報復等8年 行刑式槍殺4同事被判3死刑

記者江良誠／南投19日電

男子李鴻淵任職南投縣康建生技公司期間與同事爭吵鬧上法院，他伺機報復，等了八年後，持三把槍闖進公司殺死四人，老闆賴敏男重傷，南投地方法院昨天判他死刑。

法院指出，李鴻淵槍殺第一人前並無前科，處無期徒刑；之後槍殺三人，判三個死刑；槍擊賴敏男成重傷，判刑13年，持有非制式手槍分別判六年、八年，合併應執行死刑、褫奪公權終身。

李鴻淵2013年任職康建生技，與洪姓課長爭吵後調至園藝課，自認被園藝課長刁難；隔年，他被控埋伏路旁攻擊洪，被依殺人未遂罪嫌起訴，雖法院以證據不足判無罪，但他認為康建董事長賴敏男等作證對他不利，名下房產也被洪聲請假扣押，心生怨懟伺機報復。

去年7月14日下午，李鴻淵帶三把槍闖進康建生技外工寮，控制劉姓課長和賴敏男胞弟三個多小時，槍殺賴的胞弟；劉掙扎想逃，後頸中槍死亡。

李鴻淵隨即騎劉的機車進入康建生技，將劉姓廠長等四人關進廁所，尾隨賴敏男的女兒進入小辦公室，賴女驚恐大叫，李抵住賴女前額開槍，一旁的張姓女會計也被槍擊，兩人當場死亡。

賴敏男聽到槍聲，目睹李殺害張女，轉身逃跑時連中兩槍倒地，李誤以為賴已死亡，騎車逃逸，藏匿於台中友人賴裕隆工作的養生會館，隔天遭逮。

他落網時大喊「我要報仇、我有深仇大恨、我是報仇殺人…」，法院審理時堅稱遭職場霸凌，但經心理鑑定，認定只是李鴻淵個人主觀懷疑，依法重判。

據了解，賴敏男迄今仍有嚴重認知功能及口語理解障礙，目前在親友家中療養。

槍擊 霸凌

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