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暗助猥褻犯嫌 2法官免職 轉任司法事務官

記者王宏舜／台北16日電
士林地方法院法官姜麗香15日遭懲戒法院職務法庭判免除法官職務，她表示一定上訴到底。(本報資料照片)
士林地方法院法官姜麗香15日遭懲戒法院職務法庭判免除法官職務，她表示一定上訴到底。(本報資料照片)

士林地方法院法官姜麗香、高雄地院法官侯弘偉暗通涉猥褻少年的林姓安置機構主任，姜女不贊成通報，侯充當起「律師」提供訴訟策略，懲戒法院職務法庭昨判免除二人法官職務，轉任司法事務官。這是法官法上路以來，首度兩名法官同時遭拔官。

38歲林姓主任和侯弘偉有私交；前年一名被安置在機構輔導的少年向家人表示遭林「打手槍」，家人向士院保護官反映，姜麗香獲報，本想聯繫台東地院女主任保護官洪幸就近了解，因洪女已下班，姜女將性侵資訊轉告侯弘偉，侯竟教林法律攻防對策。

職務法庭表示，司法人員執行職務知悉有「疑似」性侵害事件發生時，就應24小時內通報，不管加害人是否有性侵害實證、被害人願不願意通報；法律沒授權法官有裁量職權，姜麗香主張不應通報，沒能公正、客觀、中立。

另姜女把疑性侵害資料傳給侯，侯再輾轉提供給林，讓林可在案件偵查時使用，姜女除違反性侵害犯罪防治法等保密規定，也違反法官法及法官倫理規範。

侯和林的對話隨判決曝光，包括「非常好、再多找幾個去套話」、「好難圓是安撫耶」，職務法庭認為侯明知林是嫌疑人，卻提供姜女轉告資訊讓對方當證據資料，還建議如何取證，教導應訊注意事項、提供法律意見，宛如「律師」，違失重大。

職務法庭認為兩人嚴重影響人民對法官公正審判信任，動搖人民對司法公正性信賴基礎，不適合繼續擔任法官，判免除法官職務，轉任司法事務官，也裁定停止職務。

法官法上路12年，先前已有6名法官和一名檢察官被判免職並轉其他職務；法界指出，以資深的姜麗香為例，懲戒若確定，月薪將從18萬（台幣，下同，約5800美元）減為約10萬元。

性侵 檢察官

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