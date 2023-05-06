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軍人搶劫 同夥無罪 憲法法庭判可再審

記者王宏舜、林縉明／台北6日電
憲法法庭。(本報資料照片)
憲法法庭。(本報資料照片)

王姓男子26年前服役時，被控與陳姓友人飛車搶奪民女，陳無罪，但國防部高等軍事法院高雄分院判王5年徒刑，高雄高分院駁回他上訴定讞。1人被普通法院認定無罪，1人遭軍事法院判有罪，王認為1999年10月修正公布的軍事審判法第181條第5項規定違憲，聲請釋憲。憲法法庭昨天判決合憲，但例外創設再審事由，王可提再審。

王當時的訴訟代理人、時代力量立委邱顯智表示，冤案看到曙光值得高興，他昨與王瑞豐通過電話，王很高興可以申請再審，有機會讓冤獄可以得到平反的機會，接下來會委由律師協助申請再審。

邱顯智過去主張廢除軍事審判制度，如今軍法審判制度限縮在戰時，邱顯智認為可以接受，平時回歸司法。但他認為，現在更應盤點2013年前判決軍事審判案件，是否有類似冤獄案件，讓因為軍事審判制度影響的人可以再審或上訴機會。

王男1997年在外島服役，5月18日休假返台期間，被控和陳姓友人騎機車在高雄鳳山搶奪洪姓母女放在機車前置物籃內的黑色皮包。被害人騎車追趕並記下車牌報警，警方當晚查獲王男，移送南部地區海岸巡防司令部偵辦。

王男被高等軍事法院高雄分院依共同搶奪財物罪判刑5年，他上訴高雄高分院，高雄高分院駁回定讞。同案陳男因非軍人，由普通法院審理，高雄地方法院雖依搶奪罪判陳男1年徒刑，上訴後獲判無罪確定。

王男認為，同一個事實，軍事法院判他有罪，和陳的無罪判決如雲泥，不公不義，且他不能就事實認定錯誤部分上訴高等法院，主張規定違憲。

憲法法庭指出，王男可向高雄高分院聲請再審的再審事由有二，除依軍事審判法第237條第1項第2款但書規定適用刑事訴訟法第420條第1項第6款外，大法官還另闢蹊徑，在判決理由創設再審事由，也就是在同一事實下，共同正犯分別受軍事審判有罪、普通法院無罪，軍事法院判決有罪者可聲請再審。

刑事訴訟 國防部 大法官

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