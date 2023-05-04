詐騙25億、千人受害 借貸平台im.B負責人被捕

名人盛竹如代言的「不動產借貸媒合平台im.B」遭爆涉詐騙，捲款可能達25億，受害者超過千人。國民黨立委吳怡玎（右）、律師簡榮宗和被害人3日舉行記者會。（記者屈彥辰／攝影）

「不動產借貸媒合平台im.B」日前爆出台幣25億元（約8144萬美元）吸金詐騙 ，受害者超過千人，警方發現九成五的債權都是假的，刑事局昨天拘提負責人曾國緯（本名曾耀峯）等8人，今依詐欺、銀行法等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

針對網路借貸媒合平台im.B詐騙事件，國民黨立委吳怡玎與律師昨舉行記者會，呼籲政府積極提供協助。金管會銀行局長莊琇媛昨證實，已依違反銀行法將案件移送檢調，與im.B合作的有5家銀行，已要求相關銀行改善對開立存款戶的KYC（認識你的客戶）措施。

據調查，總部位於桃園的im.B由台灣金隆科技股份有限公司成立，主打低利、友善、安全、私密的借貸管道，而出資認購債權的民眾能活化閒錢，從利息獲得分潤，簡單理財。平台公司位於商辦大樓內，門禁嚴格，記者昨致電時無人應答。

im.B曾找名人盛竹如代言，受害者超過上千人。受害者找上吳怡玎、律師簡榮宗求助。吳怡玎表示，據媒體報導詐騙金額約台幣25億元，但以自救會群組人數超過5000人、單獨業務手上就持有5000萬元以上的債權來看，金額恐超過媒體報導。她質疑，人頭帳戶金流出現異常，銀行卻沒有警示，這是主管機關的疏失。

受害者陳先生控訴，他見有名人代言及相關參加金融展的照片，評估1年後才把錢投入，起初透過紙本合約一切正常，2019年起透過電子合約後出現本金無法兌付狀況，2020年疫情 發生後本金延宕退回問題，公司僅稱因疫情影響導致延宕，之後平台負責人曾姓男子坦承自2019年起的債權都是假的。

另名受害者羅小姐說，出事後，她詢問平台業務，業務有「私下方案」，簽下保密協定，只要折讓20％就能把本金拿回。她想，如果她折讓，業務會找下一個受害者來買她的債權，希望政府協助把錢追回。

簡榮宗代表受害者表示，自救會有製作關係企業圖，雖然關係企業不見得有參與，但有相關的建築公司、生物科技公司，應查是否有平台的錢流入這些公司？若有，是否可以凍結帳戶？

莊琇媛表示，與im.B合作的5家銀行，包括新光、國泰世華、玉山、中信和永豐，在新光申報警示戶後，其他4家銀行也展開與該平台或投資 人相關的存款帳戶控管，但她指出，即使在銀行帳戶有存款，銀行也無法透過查扣存款來減少投資人損失；目前這4家銀行相關帳戶的餘額不多，只有幾萬元。警政署則表示，已報案的受害者有20人。