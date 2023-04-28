我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「批發蛋價」未來幾周有望跌至1打1元 近兩年新低

史丹福大學50年前凶殺案破案 連環殺人狂已78歲

化名「護濕辣嬌」台護士直播猥褻長照老人賺外快

記者邵心杰／台南即時報導
台南地院指出，李女將其裸露下體、使用按摩棒自慰的猥褻行為影像上傳直播網站供人觀覽，藉此賺取金錢，敗壞社會善良風俗，判處拘役50日，沒收所得25萬元台幣。(圖:讀者提供)
台南地院指出，李女將其裸露下體、使用按摩棒自慰的猥褻行為影像上傳直播網站供人觀覽，藉此賺取金錢，敗壞社會善良風俗，判處拘役50日，沒收所得25萬元台幣。(圖:讀者提供)

台灣台南市一老人長期照顧中心去年8月間爆出有女護理師猥褻男住民，開色情直播賺外快，檢警查出27歲李姓女護理師以暱稱「護濕辣嬌」，在UT網站直播其猥褻過程影像，1個半月分成獲利25萬元台幣(約8128美元)，台南地院認她犯以網際網路供人觀覽猥褻影像罪處拘役50日，沒收所得25萬元(台幣，下同)。

檢警調查，李女前是台南市一老人長期照顧中心的護理師，案發後已離職。李女於去年6月中至8月間，多次在照護中心的特定住民、職員均得出入、共聞共見的病房、辦公室處所，裸露其下體、使用按摩棒自慰，公然從事猥褻行為。

李女並在具付費會員資格者才得觀覽直播的UT網站，以暱稱「護濕辣嬌」帳號，直播其公然猥褻過程影像，而散布猥褻影像，期間自UT網站分成獲得合計25萬元。

案經爆料後，引發社會譁然。台南市府獲報，由社會局和衛生局啟動聯合調查，釐清行為人身分及事發經過後確認屬實，認定該私立老人長期照顧中心未善盡督導管理，發生女員工猥褻住民不當行為，影響服務對象身心健康，依老人福利法裁處6萬元罰緩。

另社會局也公告機構名稱及負責人姓名，限期1個月內完成改善，並於14日內提出改善計畫。至於女員工暫停職務及接受相關調查。

李女到案後，警詢及偵查中坦承不諱，並有UT網站直播影片截圖等證據佐證，認李女自白與事實相符，事證明確。

台南地院審酌，李女將其裸露下體、使用按摩棒自慰的猥褻行為影像上傳直播網站供人觀覽，藉此賺取金錢，敗壞社會善良風俗；惟念及她犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡其犯罪動機、目的、手段與情節等，認她犯以網際網路供人觀覽猥褻影像罪，處拘役50日。

至於李女供承其直播其公然猥褻過程影像，獲得合計25萬元報酬，認為犯罪所得，一併宣告沒收。

福利

上一則

籲解決台美雙重課稅問題 這家台積電供應商為台企發聲

延伸閱讀

出軌的金鐘男主持人就是他 葛斯齊：比汪小菲還誇張

出軌的金鐘男主持人就是他 葛斯齊：比汪小菲還誇張
全美護理科系 大華府3大學名列前茅

全美護理科系 大華府3大學名列前茅
大學教室內開燈「活春宮」數百人圍觀直播 還追逐堵人

大學教室內開燈「活春宮」數百人圍觀直播 還追逐堵人
要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

熱門新聞

台灣知名雕塑家朱銘，22日晚上遭妻子發現在家身亡，疑似因久病厭世尋短，享壽85歲。（記者潘俊宏／攝影）

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

2023-04-23 05:28
陳致中。圖／聯合報系資料照片

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

2023-04-26 12:40
宗才怡(左)保養得宜，外表相當凍齡。（陳鴻提供）

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

2023-04-25 05:07
知名台灣雕刻家朱銘驚傳22日晚上在士林區住家中辭世。律師昨天代表家人出面發表聲明，謝謝各界關心。(記者林伯東／攝影)

藝術家朱銘住處自縊享壽85歲 妻發現時已來不及

2023-04-23 15:29
台灣男子楊智淵被中國指控為「台獨分子」，於2022年8月3日遭溫州市國家安全局逮捕。（截圖自央視新聞畫面）

中國以涉嫌分裂國家罪 正式批准逮捕台灣男子楊智淵

2023-04-24 20:41
陳致中（右）、黃睿靚（左）夫婦。圖／聯合報系資料照片

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

2023-04-27 12:25

超人氣

更多 >
買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便
報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰
美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場
陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話
帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬