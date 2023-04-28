化名「護濕辣嬌」台護士直播猥褻長照老人賺外快

台南地院指出，李女將其裸露下體、使用按摩棒自慰的猥褻行為影像上傳直播網站供人觀覽，藉此賺取金錢，敗壞社會善良風俗，判處拘役50日，沒收所得25萬元台幣。(圖:讀者提供)

台灣台南市一老人長期照顧中心去年8月間爆出有女護理師猥褻男住民，開色情直播賺外快，檢警查出27歲李姓女護理師以暱稱「護濕辣嬌」，在UT網站直播其猥褻過程影像，1個半月分成獲利25萬元台幣(約8128美元)，台南地院認她犯以網際網路供人觀覽猥褻影像罪處拘役50日，沒收所得25萬元(台幣，下同)。

檢警調查，李女前是台南市一老人長期照顧中心的護理師，案發後已離職。李女於去年6月中至8月間，多次在照護中心的特定住民、職員均得出入、共聞共見的病房、辦公室處所，裸露其下體、使用按摩棒自慰，公然從事猥褻行為。

李女並在具付費會員資格者才得觀覽直播的UT網站，以暱稱「護濕辣嬌」帳號，直播其公然猥褻過程影像，而散布猥褻影像，期間自UT網站分成獲得合計25萬元。

案經爆料後，引發社會譁然。台南市府獲報，由社會局和衛生局啟動聯合調查，釐清行為人身分及事發經過後確認屬實，認定該私立老人長期照顧中心未善盡督導管理，發生女員工猥褻住民不當行為，影響服務對象身心健康，依老人福利 法裁處6萬元罰緩。

另社會局也公告機構名稱及負責人姓名，限期1個月內完成改善，並於14日內提出改善計畫。至於女員工暫停職務及接受相關調查。

李女到案後，警詢及偵查中坦承不諱，並有UT網站直播影片截圖等證據佐證，認李女自白與事實相符，事證明確。

台南地院審酌，李女將其裸露下體、使用按摩棒自慰的猥褻行為影像上傳直播網站供人觀覽，藉此賺取金錢，敗壞社會善良風俗；惟念及她犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡其犯罪動機、目的、手段與情節等，認她犯以網際網路供人觀覽猥褻影像罪，處拘役50日。

至於李女供承其直播其公然猥褻過程影像，獲得合計25萬元報酬，認為犯罪所得，一併宣告沒收。