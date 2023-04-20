八仙塵爆主辦方判賠4億 園方免賠 消基會要上訴

八仙塵暴事件是台灣自九二一大地震以來受傷人數最多的事故，也是全球首起粉塵爆炸案，引起各國關注。(本報資料照片)

2015年八仙塵爆釀15死、484傷，消費者文教基金會協助受害者和家屬，兩度提起團體訴訟。士林地方法院昨宣判第一波98人團訟案，判決主辦人呂忠吉、玩色及瑞博公司應賠償4億588萬餘元(台幣，下同，約1308萬美元)，八仙樂園 等9名被告免賠。消基會表示痛心遺憾將上訴。

消基會主張，2015年6月17日，呂忠吉經瑞博公司向八仙公司簽約租下「歡樂海岸、快樂大堡礁」深凹形泳池作為彩色派對場地，僅能容納600人卻賣4000張門票，泳池壅塞加劇逃生困難，求償26億餘元，時任八仙董事長陳柏廷等9名被告應連帶負責。

呂忠吉（業務過失致死罪判刑5年，已入監服刑）、玩色、瑞博主張，此塵爆是全球唯一首例，無預見色粉在室外塵爆，無法憑空想像情境提供教育 訓練。八仙公司及幹部主張，僅出租場地，與活動無拆債、共同行銷關係，也與塵爆無因果關係，與請求權人之間無消費關係存在。

判決指出，依火災鑑定人證詞，塵爆事故原因是色粉被吸入電腦燈高溫 引燃，呂忠吉身為玩色、瑞博兩家公司實際負責人，曾在西子灣彩色派對對媒體報導發出聲明「有將現場高溫燈泡、舞台聚光燈架得很高」，法院因而認為他此次無採取防止塵爆必要措施，顯有過失。

法院認為，彩色派對售票資訊提到八仙，是要讓消費者知道活動位置，兩方售票服務內容不同，八仙促銷自家旅宿及遊憩設施，是常見商業營運策略，八仙非活動共同企業舉辦者，「出租場地」不代表有監控危險義務，出租行為無論是否違反法令規定，與事故無因果關係，陳柏廷等9人免賠。

消基會昨表示痛心、失望與遺憾，受害者萬萬無法接受，收到判決書會協助受害者提出上訴。第二波團訟案協助377人求償72萬餘元，仍審理中。