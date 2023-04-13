我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔脾氣更火爆？Netflix「怒嗆人生」上線 華人熱議

誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作

補教狼師讓2少女懷孕、墮胎 還要求在同學面前「活春宮」

記者林孟潔／台北13日電
示意圖。（ingimage）
示意圖。（ingimage）

補習班老師彭盛航2013、2015年間與兩名國中三年級女學生交往，多次在住處發生性行為，甚至在其他同學面前上演「活春宮」，害兩名女學生懷孕、墮胎，最高法院依對14歲以上未滿16歲女子性交罪判彭4年6月徒刑定讞。

彭盛航2010年起於新北市某補習班擔任數學科老師，2013年初他和一名國三女學生交往，兩人在彭的住處二度發生性行為，女學生於同年11月發現懷孕12周，胎兒已長出手腳，最終持姊姊的健保卡到婦產科診所人工流產。

女學生作證指出，彭當初用即時通和她聊天並追求，之後兩人交往也發生性行為；她國三寒假前後和同學一起在彭的住處，彭要求她「做」給同學看，她事後發現懷孕，偷拿姊姊健保卡墮胎。

女學生的同學也證稱，彭和女學生是男女朋友，兩人對話紀錄很多鹹濕內容，她也曾親眼目睹兩人嘿咻，雖然她刻意把頭轉開，但還是有看到。

彭2015年6月間和另一名國三女學生交往，兩人也在住處發生性關係，害女學生二度懷孕，半年內拿彭胞妹的健保卡到診所墮胎兩次。女學生作證表示，她和彭交往並同居長達三個月，當時幾乎每天都有發生性行為。

女學生指出，她第一次是懷孕五周，第二次是懷孕三個月，胎兒已經有心跳，兩次都是拿彭胞妹的健保卡，並由同學陪同到診所人工流產。

彭雖坦承與兩名女學生交往、發生性行為，但否認犯行，強調兩名女學生當時均已滿16歲；法院根據證人說詞、婦產科診所病歷資料及回函等，回推兩名女學生的受孕日期，不採信彭的說法。

法院認為，兩名女學生案發後沒有立刻報警處理，至今也沒有向彭索取任何金錢賠償或提民事訴訟，直到數年後社工詢問才得知案情，可見兩名女學生沒有說謊來獲取金額利益或蓄意陷害他人的必要。

一、二審認為彭未能克制自身性慾，而和兩名女學生發生性關係，更造成女方分別懷孕一次、兩次，且均人工流產，對兩名女學生人格、身體發展產生不良影響，彭犯後矯飾犯行，毫無悔意，依法判決4年6月徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。

健保 墮胎

上一則

柯文哲：台灣應是中美橋梁 不是中美對抗棋子

下一則

綠委批拍陳其邁馬屁 勞長許銘春淚灑議場：不幹了

延伸閱讀

台狼師讓2未成年懷孕、墮胎 同學面前上演「活春宮」下場出爐

台狼師讓2未成年懷孕、墮胎 同學面前上演「活春宮」下場出爐
保守州續緊縮 愛阿華暫停性侵受害者避孕經費

保守州續緊縮 愛阿華暫停性侵受害者避孕經費
美國性感女懷孕竟「變臉」 鼻子大1倍像大媽

美國性感女懷孕竟「變臉」 鼻子大1倍像大媽
限縮墮胎手段越來越嚴 愛達荷連赴外州墮胎也不准 違者至少關2年

限縮墮胎手段越來越嚴 愛達荷連赴外州墮胎也不准 違者至少關2年

熱門新聞

淡江大學知名戰略學者王高成教授，今天清晨驚傳在校內墜樓身亡。他上周剛參加電視政論節目錄影侃侃而談，令人難以想像如他遺書自訴因腦部病變，喪失智能。圖／本報資料照

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

2023-04-12 15:47
政大法律系教授廖元豪隨台前總統馬英九前總統訪中，卻腳踹當地警車惹議。(擷自微博)

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

2023-04-09 10:47
有網友上大考中心網站搜尋佳作，有考生在文中以「玉蘭花」帶出父親偷情、外遇的生命經驗，該文在網路掀起熱議。圖／取自大考中心網站

父親外遇被寫成學測作文佳作掀熱議 網：句句都是證據

2023-04-09 11:42
台駐美代表蕭美琴。（本報系資料照片）

反制「蔡麥會」 中國宣布對蕭美琴實施制裁

2023-04-06 20:42
示意圖。（取材自ingimage）

台狼師讓2未成年懷孕、墮胎 同學面前上演「活春宮」下場出爐

2023-04-11 23:24
眾院外交委員會主席麥考爾率團6日抵台。(取自推特)

美眾院外交委員會主席率團抵台 蔡英文8日接見

2023-04-06 10:33

超人氣

更多 >
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住
台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間

沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間