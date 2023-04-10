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靜宜女大生赴緬甸前 疑簽注博弈網站

記者陳宏睿、游振昇／台中10日電
靜宜大學林姓女大生上月底失聯，檢警查出林女在台無遭歹徒控制，獨自搭機赴緬。(記者陳宏睿／翻攝)
靜宜大學林姓女大生上月底失聯，檢警查出林女在台無遭歹徒控制，獨自搭機赴緬。(記者陳宏睿／翻攝)

台中市靜宜大學林姓女學生失聯，警方查出人在緬甸的詐騙園區，因常借錢給前男友又疑似在博弈網站簽注，不排除缺錢或積欠賭債而赴緬從事詐騙，至於是求職被騙或自願打工，須等她返台釐清，已透過管道取得聯繫及購買今天返台機票，但她回台意願不高。

檢警調查，20歲林姓女子與有詐欺前科25歲李姓男子交往一年多，赴緬甸前不久才分手，她每月向父母拿零用錢1萬元（台幣，下同，約328美元），不過在外租屋及生活，還常借錢給李，開銷不小，曾在台灣彩券投注站打工。

兩人交往時共用手機，林曾以李的LINE帳號登入，結識李的詐騙集團群組成員，有成員介紹上網簽賭，檢警懷疑她與其中一名男成員交往，被慫恿簽賭及出境一起工作。警方查扣李的手機，發現林曾用通訊軟體向友人透露在博弈網站簽注，還說「贏了不少錢」，但未提及細節。

外傳林赴緬前向群組成員借市價6萬元的泰達幣，但檢警不證實，表示目前未發現。李向警方稱，不清楚林赴緬原因，但有提醒「不要被騙」，懷疑她與群組男成員搭上線後赴緬，可能是感情或金錢因素。

林上月29日離校後行方不明，家屬報警、登尋人啟事；台中市清水警分局與刑警大隊成立專案小組偵辦，查出她當月30日上午搭機出境，未遭人控制，入境泰國曼谷，當晚又搭機至緬甸仰光。

刑事局通報外交部駐緬甸台北經濟文化辦事處協處，發現林在緬北詐騙園區，已取得聯繫並買好今天返台機票，但林稱「他（男友）不走、我不走」，相關單位持續溝通。

詐騙集團 緬甸 手機

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