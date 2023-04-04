退休金500萬被妻賠光 他動粗出人命

林姓男子稱不滿妻子炒股賠光退休金，毆妻致死被捕（圖）。警方查扣林男對妻子施暴的掃把柄。(記者林昭彰／翻攝)

53歲林姓男子疑不滿50歲鍾姓妻子炒股賠光他的退休金 ，1日晚間兩人到某神壇拜拜時起口角，林男怒持掃把痛毆妻子，打到竹柄斷裂後又拳打腳踢，妻子隔天傷重送醫不治。警方逮捕林男，他坦承施暴，但稱不知會這麼嚴重，警方依傷害致死罪送辦，檢方訊後聲押。

林男家住桃園，原為貨車司機，退休時領到500萬台幣（約16.4萬美元）退休金；前陣子他想買車，才知道錢被妻子鍾女私自拿去炒股，且幾乎賠光，兩人為此多次吵架。

1日晚間，兩人到朋友位於新北市樹林區的神壇拜拜，再度為了炒股賠錢事情大吵，林男憤怒拿起掃把毆妻，打到竹柄爆裂後，又繼續拳打腳踢，直到友人勸阻才罷手。林施暴後丟下全身是傷的妻子，獨自駕車 離開。

鍾女當晚請求留宿神壇，友人曾詢問需不需要就醫，但鍾女拒絕，只說頭很暈，休息一下就好；友人說，鍾女吃了點粥便就寢，還睡到打呼。

隔天傍晚，友人見鍾女還未起床，前往發現她叫不醒且氣息微弱，晚間7時許打119求救，但鍾女送醫途中便已斷氣。醫院診斷鍾女全身多處瘀傷，研判外力造成，通報警方處理。