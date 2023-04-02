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金牌狼教練 逼選手用身體「懺悔」

記者巫鴻瑋、張裕珍／新竹2日電
倪姓國家級教練被爆曾性侵女學生。(示意圖／本報資料照片)
倪姓國家級教練被爆曾性侵女學生。(示意圖／本報資料照片)

新竹倪姓體育教練培養多位奧運奪牌選手，在體壇相當具有名望，地方稱之為「金牌教練」。未料卻對隊上未成年少女伸魔爪，女學生小婷（化名）國三起便遭倪性侵，比賽成績不佳還被迫用身體「懺悔」，直到大二才不再隱忍提告；新竹地院認為，倪身為教練竟悖逆倫常、惡性非輕，依違反兒少法及權勢性交罪判處2年3月徒刑，不得緩刑。

判決指出，2010年小婷參加在台東縣舉辦的全中運，因排名賽成績不理想，令倪相當不悅，小婷到教練房間道歉，並稱「我為了讓他不要那麼生氣，就跟他發生性交」。

小婷在法庭證稱，國三期間，多次被倪叫進教練休息室發生性關係，「最頻繁的時候每周會有兩到三次，每個月至少一次」，甚至午休會被倪以要談事情為由叫去，「我就知道他要幹嘛」，倪會把休息室門鎖上，在休息室內沙發與她性交。

小婷指出，過程中沒有拒絕教練，會跟倪性交是因為他是教練，也希望自己成績更好，在認知上，不要違抗教練，體罰可以輕一點，使用器材也比較不會被刁難，自從跟倪發生性行為後，教練變得比較不嚴厲。隊友指證，曾看到倪在休息室內抱小婷，出去比賽時，小婷晚上會去教練房間很久。

小婷表示，一開始是畏懼教練權勢不敢反抗，但上高一後就沒那麼怕了，「因為我認為我跟他是在交往」。小婷坦言喜歡倪，也因教練承諾，維持這樣的關係，可協助她在體育有好的發展，擔心如拒絕生涯會受影響。

倪去年被爆出此事後，即被國家訓練中心停止教學權，學校也決定直接解聘、永不錄用。

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