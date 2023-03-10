熬了1159天 台灣新冠大解封 輕症3/20免隔離

指揮中心昨天公布，20日起新冠肺炎輕症改「0+n」自主健康管理，免通報也免隔離。指揮官王必勝表示，指揮中心原先預計五月解編或降級開設，「當然也有可能提早一點」。（記者蘇健忠／攝影）

台灣自2020年1月15日起將新冠肺炎列為第五類法定傳染病，確診者必須強制隔離，歷經1159天，終於迎來三年多來最大規模的解封。指揮中心昨天宣布，3月20日起，包含「0+n輕症免隔離」等七項措施上路，民眾染疫後，若無症狀或症狀緩解後，全程佩戴口罩即可安心外出。

自3月20日起，指揮中心取消「輕症強制隔離」、「開立隔離通知書」、「同住家人、入境民眾0+n」、「輕症通報、確診數位證明」、「確診者簡訊、自主疫調回報」、「居家照護遠距諮詢」，並同步調整遺體處置感染管制建議。

而確診者死亡「盡速火化」、「雙層屍袋」在歷經三年後，一併走入歷史，家屬終能好好送最後一程。第一線醫護人員分享，疫情 嚴重時，因病程發展快速，許多確診者送進醫院後，家屬無緣見上最後一面，如今台灣走過這段時間，心中萬分感慨。

指揮中心指揮官王必勝昨天表示，台灣的確診者隔離從14、十天、七天、五天，到最後免隔離，歷經1159天，解除輕症強制隔離對社區必有風險，但若短期內沒看到新的變異株，不會走回頭路。新冠肺炎最快5月降至第四類法定傳染病，指揮中心解編或降級原預計5月，亦可能提早。

指揮中心指出，考量新冠嚴重度下降，感染者多數為輕症或無症狀個案，且本土疫情穩定，2月起防疫 鬆綁未明顯影響疫情，為減少確診對民眾影響、減輕醫療端負擔，並與國際防疫調整方向一致，所以調整現行「嚴重特殊傳染性肺炎」疾病通報定義，由「確診均通報」改為「併發症 （中重症）才須通報」。

經過調整之後，若檢驗為新冠陽性，出現肺炎需氧氣治療或其他新冠相關併發症，因而住院或進入急診、死亡，醫事人員才須通報。0+n自主健康管理屬於建議性質，民眾自主進行，無相關罰則。同步規畫3月20日至26日為七天緩衝期，採檢日在3月19日的民眾及相關單位仍可進行通報等行政作業。

新冠確診不提供證明後，有關民眾確診請假，指揮中心發言人羅一鈞說明，軍人、公務人員、教師、學生與勞工等族群，皆可請「病假」，學生持快篩陽性證明，○日及次日起五日以內之病假不列入出缺席紀錄，家長可請防疫照顧假；勞工請假雇主不可扣發全勤獎金。

醫師職業工會呼籲，醫護從事高染疫風險工作，染疫後，應依照工傷辦法保障「全薪公假」。羅一鈞則說明，指揮中心已與專家討論，初步研擬醫療人員請假指引，採「支持性給假」，希望醫療院所可以給第一線醫護人員五天在家休假，若排班則避免第一線照護病患，近期將對外公布。

雖大規模解禁，不過仍有四項醫療措施維持，包括「口服抗病毒藥物」、「淸冠一號」由公費支出；住院需防護措施，經醫師評估維持，符合病例定義的住院者亦維持開立隔離治療通知書。喪葬方面的死亡喪葬慰問金及關懷金，也將調整適用對象。

行政院長陳建仁昨天在行政院會表示，在疫情可控的前提下，保全醫療量能逐步恢復民眾正常生活，他同意指揮中心規畫，並指示教育部和勞動部說明及宣導，讓學生、教職員工和民眾明瞭自主健康管理期間的請假別及規定，並鼓勵各類對象盡速接種疫苗。