我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州5非裔警打死非裔男 部分非裔居民卻不感驚訝

「我希望我錯」 美空軍上將預測美中2025交戰

不強制「5＋n」後 防疫責任從政府回到個人

記者許政榆／台北28日電

指揮中心計畫年假結束後調整「確診病例定義」，並針對給付項目、輕症隔離等擬定相關配套。新光醫院副院長洪子仁建議，以長遠規畫來看，應將新冠肺炎相關支付，包括ＰＣＲ檢測、抗病毒藥物等回歸健保系統，並明確定義行政流程，才能順利銜接常態化作業。

衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官、中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬表示，年前專家會議已經討論，但意見尚未聚焦。若未來新冠肺炎調降為與流感相同等級，或取消指揮中心開設，重症病例比照流感，回歸原有負壓隔離病房收治。但目前專責病房、ＰＣＲ費用及抗病毒藥物經費來源皆是紓困條例，是否回歸健保給付，有待討論。

洪子仁認為，新冠肺炎相關支付應由健保給付並採常態化作業。目前新冠肺炎致死率約萬分之11，流感致死率約萬分之七，若新冠致死率能降到萬分之十以下，即可視同流感。我國已有七成六民眾已施打過三劑疫苗，有四成民眾自然感染，加上未通報確診者，國內應有七成五以上民眾確診過，社區已建立免疫保護力。

近日世界衛生組織將召開「國際關注公共衛生緊急事件」（ＰＨＥＩＣ）會議，是否將新冠肺炎從中移除，將會影響全世界防疫政策調整，也可能影響指揮中心調整口罩令、降級及解散速度。

但洪子仁提醒，未來輕症確診者不強制「５＋ｎ」隔離，代表「防疫責任從政府回到個人」，當出現呼吸道症狀、或憂心被感染，就要自主戴上口罩，或是請假在家休息不出門，更是後疫情時代全國民眾的重要功課。

因應新冠肺炎疫情的「紓困振興特別條例」將在今年6月底退場，衛福部日前著手進行「傳染病防治法」修法，預計分兩階段，年後將率先討論調整新冠肺炎病例通報定義，後續再討論將新冠肺炎從傳染病防治法第五類降為第四類。

新冠肺炎 流感 健保

上一則

新閣姓陳又姓蔡 不見行政能力提升 改不改組沒差別

下一則

黑白集／侯友宜年夜飯扯表忠 綠側翼，請特赦餃子

延伸閱讀

中國核酸產業鏈瓦解 數百萬人「失業」

中國核酸產業鏈瓦解 數百萬人「失業」
台未來只通報新冠重症 確診者不再強制隔離「5＋n」

台未來只通報新冠重症 確診者不再強制隔離「5＋n」
拜登拔擢前防疫協調官齊安茲接任白宮幕僚長

拜登拔擢前防疫協調官齊安茲接任白宮幕僚長
日本拍板 5月8日放寬防疫 新冠肺炎降至與流感同等級

日本拍板 5月8日放寬防疫 新冠肺炎降至與流感同等級

熱門新聞

星宇航空C位女模湘是殯葬業大王的女兒。圖／摘自臉書

星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王

2023-01-27 13:40
台灣一名李姓旅客透過訂房網站訂房，卻未依約入住，造成日本湯布院村湯屋飯店損失23萬餘日圓。(取材自ゆふいん椿官網)

台男放鳥日本旅館 食材被迫報廢 員工怒：台灣人不是這樣的

2023-01-23 03:30
台日混血的「鈴木」徒步環台，順道探視阿公的影片，獲得極大回響。（取材自YouTube）

獨自變老≠可憐沒人愛 台灣迎接「超單身世代」

2023-01-23 13:46
台總統蔡英文在臉書分享年夜飯，卻遭到批評是享用法國大餐。圖／取自蔡英文臉書

蔡英文年夜飯遭酸法國大餐 府：大過年不要造謠說謊話

2023-01-22 12:14
美國印太司令部前司令戴維森。美聯社

曾估中國2027前犯台 印太司令部前司令戴維森30日訪台

2023-01-26 09:11
總統府今天晚間證實，新閣揆將由前副總統陳建仁（右）接任，副閣揆將由桃園市前市長鄭文燦（左）接任。本報資料照片

台灣新內閣出爐 陳建仁、鄭文燦組成「仁燦配」

2023-01-25 10:42

超人氣

更多 >
怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚

怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚
曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂
專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍

專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍
星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王

星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王
工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了