不強制「5＋n」後 防疫責任從政府回到個人

指揮中心計畫年假結束後調整「確診病例定義」，並針對給付項目、輕症隔離等擬定相關配套。新光醫院副院長洪子仁建議，以長遠規畫來看，應將新冠肺炎 相關支付，包括ＰＣＲ檢測、抗病毒藥物等回歸健保 系統，並明確定義行政流程，才能順利銜接常態化作業。

衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官、中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬表示，年前專家會議已經討論，但意見尚未聚焦。若未來新冠肺炎調降為與流感 相同等級，或取消指揮中心開設，重症病例比照流感，回歸原有負壓隔離病房收治。但目前專責病房、ＰＣＲ費用及抗病毒藥物經費來源皆是紓困條例，是否回歸健保給付，有待討論。

洪子仁認為，新冠肺炎相關支付應由健保給付並採常態化作業。目前新冠肺炎致死率約萬分之11，流感致死率約萬分之七，若新冠致死率能降到萬分之十以下，即可視同流感。我國已有七成六民眾已施打過三劑疫苗，有四成民眾自然感染，加上未通報確診者，國內應有七成五以上民眾確診過，社區已建立免疫保護力。

近日世界衛生組織將召開「國際關注公共衛生緊急事件」（ＰＨＥＩＣ）會議，是否將新冠肺炎從中移除，將會影響全世界防疫政策調整，也可能影響指揮中心調整口罩令、降級及解散速度。

但洪子仁提醒，未來輕症確診者不強制「５＋ｎ」隔離，代表「防疫責任從政府回到個人」，當出現呼吸道症狀、或憂心被感染，就要自主戴上口罩，或是請假在家休息不出門，更是後疫情時代全國民眾的重要功課。

因應新冠肺炎疫情的「紓困振興特別條例」將在今年6月底退場，衛福部日前著手進行「傳染病防治法」修法，預計分兩階段，年後將率先討論調整新冠肺炎病例通報定義，後續再討論將新冠肺炎從傳染病防治法第五類降為第四類。