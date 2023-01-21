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3大挑戰…後新冠時代 醫院防疫恐後繼無人

記者許政榆╱台北21日電
全民抗疫三周年，醫護人員守住醫院、感染管控工作，功不可沒，但醫院卻陷入防疫後繼無人的危機。圖為醫護人員為民眾篩檢時趁著空檔閉目休息。(本報資料照片)
全民抗疫三周年，醫護人員守住醫院、感染管控工作，功不可沒，但醫院卻陷入防疫後繼無人的危機。圖為醫護人員為民眾篩檢時趁著空檔閉目休息。(本報資料照片)

全民抗疫三周年，醫護人員守住醫院、感染管控工作，功不可沒。但專家示警，台灣感染科專科醫師報考人數逐年下滑，許多醫學中心一年新進不到一位醫師接受感染專科訓練，未來新冠疫情常態化，政府應協助醫院面對三大挑戰，包括是否嚴管感控、民眾是否容忍院內感染、補助醫院經費執行感染管控。

疫情期間凸顯感染科重要性，但台灣現行醫療體系中，感染科醫師執行感染控制、抗生素管理等任務，沒有健保給付，影響績效，時常淪為醫院檢討對象，使新進醫師對感染科卻步，衝擊台灣後疫情時代。感染科專科醫師報考人數從2010年的46人到去年僅剩20人報考，如未積極改善相關制度，恐面臨後繼無人的防疫危機。

感染症專家、台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民指出，各國狀況不同，美國醫療收入充裕，同項目收費「跟台灣價差30倍」，當然有錢可以做感控，而日本、南韓則會編列預算提供醫院做感控經費，但台灣醫院經營辛苦，目前僅利用評鑑要求醫院做好感染管制，「政府要求做新冠感染管制、監測、調查時，應思考挹注醫院相關經費。」

黃立民也提醒，現在為避免院內感染採取嚴格感染管制，包括住院前篩檢、設置專責病房等，若要回歸醫療常態，當健保不再給付相關費用時，民眾是否得負擔台幣3000至4000元(約97至129美元)PCR費用，衛福部未來能否容忍院內感染，而進一步調整現行制度，必須納入政策思考。

黃立民預估，從嚴管到恢復常態，至少要一至兩年的過渡期，當未來不再以專責、專區隔離新冠病人，僅以呼吸道隔離，民眾就醫時一定有感染風險，免疫力較差的患者，若在院治療不小心感染新冠，送至加護病房、插管治療，還可能有生命危險，恐引發糾紛。

黃立民表示，未來民眾住院時，要了解自己也是醫院感染管控一員，不可隨意汙染環境、聊天，家屬與訪客有症狀也不應貿然探病，「不發生院內感染是理想，但短期內做不到，大家必須接受這件事」。

新冠3周年大事紀 資料來源：行政院、指揮中心
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