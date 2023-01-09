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自陸返台仍嚴管 台商：勿「政治防疫」

台灣新聞組／台北9日電
中國大陸8日正式邊境解封，將新冠疫情改為「乙類乙管」，國際航班旅客入境流程恢復正常。圖為桃園機場旅客入境情形。(記者黃仲明／攝影)
中國大陸8日正式邊境解封，將新冠疫情改為「乙類乙管」，國際航班旅客入境流程恢復正常。圖為桃園機場旅客入境情形。(記者黃仲明／攝影)

中國大陸昨解封邊境，國際航班有望逐步恢復；兩岸航線目前僅四個直航點，昨天一早，在桃園機場飛往上海、北京、廈門與成都等航班幾乎都客滿，除了工作出差，有不少是陸配帶著小孩返鄉探親。旅遊業者期盼隨著各國邊境開放，台方應盡快開放陸客來台。大陸台商則呼籲，台灣對大陸入境的航班勿雙標，應採「科學防疫」而非「政治防疫」。

本報系聯合報報導，中華民國旅館商業公會全聯會榮譽理事長張榮南說，大陸疫情尚未趨緩，因此沒旅遊團會去，坦言「今年過年非常淡」，目前日韓比較旺，但隨各國逐步解封，呼籲台灣也能盡快開放陸客。

旅行業品保協會公關主委李奇嶽表示，大陸解封，在台陸生、陸配回家鄉探親，或台商回台過年人數會增多，但這波就是沒旅遊，喊話「如果可以，希望今天就開放陸客來台」。

長榮航空表示，長榮、立榮航空飛航北京、上海、廈門、成都，於春節旺季區間整體訂位率皆已逾八成，將依相關主管機關規範及市場需求和人力規畫做滾動式調整。華航說，因應春節返鄉需求，一月廿一日前上海浦東飛桃園增為每日一班；北京飛桃園每周一班；成都及廈門飛桃園每周則提供兩班服務，另有每周一班廈門飛高雄，以服務南部民眾，也會視市場需求滾動式調整航班。

台北中國時報報導，對於大陸邊境解封，大陸全國台企聯會長李政宏表示，當然感到歡迎與開心，使兩岸往來便利，並節省成本。但他也指出，其他高染疫率國家如美、日旅客入境台灣能免檢，尤其最新崛起病毒株XBB.1.5以在美國最嚴重，反觀大陸返台就要加強篩檢的雙標做法，呼籲政府勿潑髒水，應採「科學防疫」而非「政治防疫」。

據報導，李政宏近日聽聞，有返台單程機票漲到人民幣1萬多元，他希望下一步能增加兩岸航班數，恢復、增加兩岸直航航點，以降低票價。金馬小三通，也能放寬資格讓一般台商適用，便利台商返鄉。

防疫 邊境 北京

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