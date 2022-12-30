台疫情再爆 自大陸入境要PCR監測變異株

元旦起，自大陸4個直航航線及小三通入境的旅客需接受唾液PCR檢測。(記者黃仲明／攝影)

台灣新冠肺炎疫情 連9天上升，昨新增2萬7803例本土個案，和上周四相比，上升3成9。指揮中心預估疫情處於上升趨勢，指揮官王必勝表示，確診數快速增加，「第三波疫情確定已開始」，為此擬定5大防疫建議，最重要的是符合接種資格者在過年前施打BA.5次世代疫苗。

王必勝表示，最近重複感染個案比率增加，已經上升至5%，「確診不代表不會再感染」，而目前BA.5次世代疫苗覆蓋率僅1成2，期盼民眾盡快接種，以增加保護力，降低相關風險。

王必勝也提醒，維持勤洗手等良好衛生習慣；參加大型活動建議全程戴口罩；長者、幼兒盡量避免參加大型人多的活動；聚會、聚餐時除必要飲食等需求外，盡量戴口罩，減少與不特定對象近距離互動、交談。

此外，中國大陸明年1月8日解封邊境 ，多國如臨大敵。台灣則在周三突然宣布，元旦起自大陸4個直航航線及小三通入境的旅客，需在機場或港口接受唾液PCR檢測 。對此指揮官王必勝昨表示，主要為了主動監測變異株，許多專家也提出加嚴監測建議，因此，他主動匯報行政院，最後做此決議。

不過王必勝於周三視察桃園機場，當天下午便宣布，將對中國大陸入境者進行PCR唾液檢測。對於政策轉折，王必勝表示，台灣尚未開放陸客觀光，入境人數不多，「其實他不管怎麼開放，跟我們關係較小」，之所以加強邊境防疫，主要擔心變異株，如果入境旅客採檢，並做全基因定序，便可早期偵測變異株。

新冠肺炎變異株BF.7為大陸主要病毒株，專家認為，是否守住這波變異株，為一大挑戰。對此，王必勝說，唾液篩檢目的就是盡早發現變異株，早做因應。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎也持相同意見，他表示，若中國出現新變異株，頂多是具有免疫逃脫特性的「小鬼」，而不是加劇重症死亡風險的「大魔王」，平常心面對即可，預估中國大陸疫情高峰在持續兩個月後就會逐漸下降。