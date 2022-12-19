台又驗出新變異株 羅一鈞：各有消長 但仍以BA.5為主

台灣新冠肺炎病毒株持續變異，上周本土個案再定序出新興變異株，包括四例BA.2.75、兩例BQ.1、XBB和BF.7各一例。圖／指揮中心提供

台灣新冠肺炎病毒株持續變異，上周本土個案再定序出新興變異株，包括四例BA.2.75、兩例BQ.1、XBB和BF.7各一例。不過指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，國內疫情 目前仍以BA.5變異株為主；但境外移入占比有逐漸減少趨勢。

上周定序74例確定病例，包括50例本土個案及24例境外移入。本土病例中，42例BA.5本土個案，占上周定序約84%，為24名男性、18名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分布為北部32例、中部4例、南部5例、東部1例，確診日介於今年11月3日至12月9日。

本土病例還包括四例BA.2.75、一例XBB、兩例BQ.1及一例BF.7。羅一鈞表示，BA.5仍佔多數，BQ1、BF.2.75在每周佔比各有消長，沒有獨大的情形。未來是BA.2.75或BQ1成為主流株都不一定，目前看到歐美BQ.1較多，BA.2.75則在日本 、韓國都有增加，將密切監視；不過慶幸的是重症個案沒有比較多。

另外，境外移入個案定序24例，包括九例BA.5個案分別自日本、泰國、中國及美國移入；7例BA2.75個案分別自越南、日本、印尼及紐西蘭移入； 4例BQ.1個案分別自德國、土耳其及義大利 移入；2例XBB個案分別自日本及紐西蘭移入；1例BF.7個案自中國移入；1例BA.2個案自菲律賓移入。

羅一鈞表示，其中一例從中國返台的國人定序出BF.7。目前中國疫情升溫，也會監測是否有新的變種病毒，上周定序兩例，一例就是BF.7，是中國主要流行病毒株，另外一例為BA.5，在中國大多數省份都有流行。其他新興變異株則沒有檢出。

目前累計本土確定病例XBB為3例、BF.7為2例、BQ.1為7例、BA.5為1474例、BA.4為5例、BA.2.75為11例、BA.2為2534例。