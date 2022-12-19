我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未見聖誕行情 股指連跌四日

圖輯／苦盡甘來 梅西與老婆相視而笑

台又驗出新變異株 羅一鈞：各有消長 但仍以BA.5為主

記者楊雅棠、鄒尚謙／台北即時報導
台灣新冠肺炎病毒株持續變異，上周本土個案再定序出新興變異株，包括四例BA.2.75、兩例BQ.1、XBB和BF.7各一例。圖／指揮中心提供
台灣新冠肺炎病毒株持續變異，上周本土個案再定序出新興變異株，包括四例BA.2.75、兩例BQ.1、XBB和BF.7各一例。圖／指揮中心提供

台灣新冠肺炎病毒株持續變異，上周本土個案再定序出新興變異株，包括四例BA.2.75、兩例BQ.1、XBB和BF.7各一例。不過指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，國內疫情目前仍以BA.5變異株為主；但境外移入占比有逐漸減少趨勢。

上周定序74例確定病例，包括50例本土個案及24例境外移入。本土病例中，42例BA.5本土個案，占上周定序約84%，為24名男性、18名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分布為北部32例、中部4例、南部5例、東部1例，確診日介於今年11月3日至12月9日。

本土病例還包括四例BA.2.75、一例XBB、兩例BQ.1及一例BF.7。羅一鈞表示，BA.5仍佔多數，BQ1、BF.2.75在每周佔比各有消長，沒有獨大的情形。未來是BA.2.75或BQ1成為主流株都不一定，目前看到歐美BQ.1較多，BA.2.75則在日本、韓國都有增加，將密切監視；不過慶幸的是重症個案沒有比較多。

另外，境外移入個案定序24例，包括九例BA.5個案分別自日本、泰國、中國及美國移入；7例BA2.75個案分別自越南、日本、印尼及紐西蘭移入； 4例BQ.1個案分別自德國、土耳其及義大利移入；2例XBB個案分別自日本及紐西蘭移入；1例BF.7個案自中國移入；1例BA.2個案自菲律賓移入。

羅一鈞表示，其中一例從中國返台的國人定序出BF.7。目前中國疫情升溫，也會監測是否有新的變種病毒，上周定序兩例，一例就是BF.7，是中國主要流行病毒株，另外一例為BA.5，在中國大多數省份都有流行。其他新興變異株則沒有檢出。

目前累計本土確定病例XBB為3例、BF.7為2例、BQ.1為7例、BA.5為1474例、BA.4為5例、BA.2.75為11例、BA.2為2534例。

日本 疫情 義大利

上一則

歐洲議會國貿委員會訪台 蔡英文20日接見訪團

下一則

「台塑長孫」王泉仁2度離婚 每月贍養費只想付1899美元

延伸閱讀

台指揮中心「國民女婿」羅一鈞 新冠確診

台指揮中心「國民女婿」羅一鈞 新冠確診
12/1起室外脫罩 入境人數不限 醫院探病規定也放寬

12/1起室外脫罩 入境人數不限 醫院探病規定也放寬
蟬聯2周…台灣確診致死率 全球第3高 戳破防疫神話

蟬聯2周…台灣確診致死率 全球第3高 戳破防疫神話
台疫情趨緩 單日本土病例創近7個月來新低

台疫情趨緩 單日本土病例創近7個月來新低

熱門新聞

台積電慈善基金會董事長張淑芬過往49年前曾在美國總統拜登早期競選參議員時的團隊幫忙。(圖:張淑芬提供)

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

2022-12-14 06:41
台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬。（中央社）

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變成總統

2022-12-13 22:42
鴻海發出公告「處分大陸投資事業紫光集團有限公司」，處分之後，集團對紫光持股已全數出清。（路透）

鴻海突拋震撼彈 出清紫光持股

2022-12-16 20:10
佳德昨發表聲明表示「佳德糕餅始於台灣，也深耕台灣，做好優質糕餅以及服務顧客，才是本店經營目標」。圖／取自佳德鳳梨酥臉書粉絲頁

中國要求製程配方 如公開私房菜機密 業者直呼「太扯」

2022-12-13 11:11
陳文茜。（取材自臉書）

陳文茜裝人工血管「不停滲血」 自認康復可能性不到1％

2022-12-14 20:29
六種動物測退休力 王者獅子比率最高 製表／林又旻、魏忻忻

不婚、不生、離婚、喪偶… 「一個人」海嘯來襲

2022-12-12 02:25

超人氣

更多 >
紐約、洛城2026現場看世界盃 會有更多亞洲驚喜

紐約、洛城2026現場看世界盃 會有更多亞洲驚喜
洛杉磯華僑飛機上用衛生間被拒 空乘「雙標」還威脅

洛杉磯華僑飛機上用衛生間被拒 空乘「雙標」還威脅
一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？
洛市豪宅稅明年4月生效 富人、地產商急賣屋

洛市豪宅稅明年4月生效 富人、地產商急賣屋
世足賽／她捧金盃甜笑「梅西視角」愛妻照甜到長螞蟻

世足賽／她捧金盃甜笑「梅西視角」愛妻照甜到長螞蟻