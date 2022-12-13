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新冠個案4天連升 指揮官：不會歸零

記者楊雅棠、鄒尚謙／台北13日電

台灣新冠肺炎昨新增1萬0824例本土個案，和上周一相較增加6%，連四天上升，另新增死亡、中重症個案均31例。指揮中心疫情監測組組長周志浩說，接下來應會維持單日1萬多例；指揮官王必勝說，疫情不會一直下降，或是「回到零」，原因在於防疫措施寬鬆、社區免疫力逐漸衰退。

王必勝說，上周新冠肺炎本土病例共10萬0651例，僅較前一周少0.5%，近幾天確診人數則較上周同日增加，「上周應是谷底了」，未來朝反轉或起起伏伏須密切觀察，但就算出現新一波疫情，應不會比上波BA.5疫情來得高。

王必勝說，防疫措施寬鬆，在社區形成很多傳染鏈，病例數自然上升。再者，不管是自然感染或接種疫苗，形成的社區免疫力隨時間而逐漸衰減，以致不少人再次感染。目前疫苗充足，請民眾盡快前往接種。

另指揮中心昨也公布最新病毒株定序結果，本土BA.5占比達八成五，仍為主流病毒株，另再驗出各兩例BA.2.75、BQ.1、BA.2，以及一例XBB等新興變異株，莊人祥說，幾乎所有新型變異株都已在台現跡，但占比沒特別突出；境外移入部分，BA.5、BA.2.75則各逾三成。

正逢歲末，王必勝說，演唱會屬於染疫高風險場合，民眾如果參加耶誕或跨年等大型演唱會、活動，建議全程戴口罩，有症狀就不要參加。至於春節台商返國是否加強防疫措施？指揮中心日前認為不必，但王必勝昨天表示，正在觀察大陸疫情發展和防疫規定，才能研判是否加強台灣防疫作為。

疫情 防疫 疫苗

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