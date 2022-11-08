藍批當高端報告槍手 衛福部：正好有資料搭配

國民黨立法院黨團7日舉行「高端疫苗保護力報告 衞福部竟替高端補考繳作業」記者會，黨團總召曾銘宗（中）、首席副書記長謝衣鳯（右）及立委費鴻泰（左）出席。(記者曾原信／攝影)

衛福部食藥署3日宣布高端疫苗 對新冠肺炎具有保護效益，國民黨文傳會主委、立委洪孟楷提出5點質疑，高端具有9成保護力的報告是疾管署做的，監考老師不好好監考，結果自己當槍手幫忙補考，還保證可以拿到畢業證書。如果衛福部這樣官民不分未來是否廠商都可以比照辦理，否則為何高端能他們不能？衛福部捧高端這樣無下限已經太越線，監察院應該主動調查。

衛福部長薛瑞元昨天表示，疾管署所公布之保護效益非針對高端而做，而是為了解初代疫苗在台灣的保護力，只是資料「剛好」在高端疫苗緊急使用授權（EUA ）審查委員會前出爐，因此提交該資料給委員們參考，會議中同時也參考高端公司以及某醫學 中心提交的報告進行綜合分析。

洪孟楷針對疫情指揮官王必勝的5點澄清提出5點質疑，要求王直球對決、不可迴避。第一，如果14名專家審查會用舉手投票來決定結果，是最民主且尊重專業的機制，為何既民主又專業的機制卻不能公開？

第二，衛福部指審查資料有3個部分，分別是高端公司報告、某臨床單位資料庫數據分析，以及疾管署大數據資料庫統計分析。請公開到底高端報告在哪裡？以及又是哪一家臨床單位的研究數據，合理懷疑台灣只有100萬打第1劑高端、30萬打3劑的數據，到底要如何做出有9成的保護力？

第三，王必勝說，沒有法律規定審查會公開委員名單，而且擔心會有特定人士意圖騷擾、霸凌，造成專家委員嚴重困擾，請問台灣沒法律嗎？如果秉於專業要怕甚麼？

第四，王必勝說審查速度快，無關配合特定候選人都是專業及民眾需求為優先，還說太慢太快立委都有意見，請問王必勝是不是搞錯了甚麼，民眾要有3期人體試驗的國產疫苗所以反對太快給高端EUA，高端疫苗效益評估報告是已經拖延要補件，結果竟然是讓政府的公務員花時間幫廠商趕作業？這些時程都是衛福部搞出來的不是嗎？

第五，疾管署說大數據統計分析適法性沒有問題，是希望以科學證據提供民眾這段時期疫苗接種效益相關資訊，藉此作為下階段疫苗政策訂定參考，請問馬上最後1批高端疫苗就要到期銷毀了，沒有3期人體實驗的高端也無法再申請任何藥證，是要給哪支疫苗做下階段政策參考。

洪孟楷詢問高端檢送了什麼「疫苗保護效力報告」？薛瑞元說，國外部分是在巴拉圭的試驗資料，有1000多人。洪孟楷說，其他疫苗第3期試驗都收案上萬人，國外臨床試驗這麼少的人數，簡直連第2期的基本門檻都達不到，那台灣資料呢？有臨床試驗嗎？

薛瑞元說，只是追蹤打過的民眾後來發生的保護效力如何，有一份是2.1萬，一份醫院做的29萬人。這是委託幾個醫院合作，找出有打高端的醫院同仁，找出數字然後分析。

針對這種研究方法，洪孟楷說，這不但不是隨機分派試驗，樣本侷限在醫院工作人員，年齡都偏向中壯年，取樣都有偏差了，結果恐怕也會有偏差。

對此，薛瑞元坦承，用幾家醫院來看，「確實樣本數是有點太少了，光以這份報告判斷會有局限性。」隨後他立刻強調，「但是剛好我們疾管署又有一份，我們本來就是要用來研判高端到底有沒有保護效力。」

洪孟楷說，衛福部說法都無法自圓其說，只會讓人民更加懷疑。既然是用人民納稅錢買疫苗，全體國民包括後代子孫，都有權利討論疫苗審查及相關政策。如果衛福部就是無法一五一十讓人清楚了解，只會更加讓人覺得「有黑箱作業。」