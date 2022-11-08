藍批當高端報告槍手 衛福部：正好有資料搭配
衛福部食藥署3日宣布高端疫苗對新冠肺炎具有保護效益，國民黨文傳會主委、立委洪孟楷提出5點質疑，高端具有9成保護力的報告是疾管署做的，監考老師不好好監考，結果自己當槍手幫忙補考，還保證可以拿到畢業證書。如果衛福部這樣官民不分未來是否廠商都可以比照辦理，否則為何高端能他們不能？衛福部捧高端這樣無下限已經太越線，監察院應該主動調查。
衛福部長薛瑞元昨天表示，疾管署所公布之保護效益非針對高端而做，而是為了解初代疫苗在台灣的保護力，只是資料「剛好」在高端疫苗緊急使用授權（EUA）審查委員會前出爐，因此提交該資料給委員們參考，會議中同時也參考高端公司以及某醫學中心提交的報告進行綜合分析。
洪孟楷針對疫情指揮官王必勝的5點澄清提出5點質疑，要求王直球對決、不可迴避。第一，如果14名專家審查會用舉手投票來決定結果，是最民主且尊重專業的機制，為何既民主又專業的機制卻不能公開？
第二，衛福部指審查資料有3個部分，分別是高端公司報告、某臨床單位資料庫數據分析，以及疾管署大數據資料庫統計分析。請公開到底高端報告在哪裡？以及又是哪一家臨床單位的研究數據，合理懷疑台灣只有100萬打第1劑高端、30萬打3劑的數據，到底要如何做出有9成的保護力？
第三，王必勝說，沒有法律規定審查會公開委員名單，而且擔心會有特定人士意圖騷擾、霸凌，造成專家委員嚴重困擾，請問台灣沒法律嗎？如果秉於專業要怕甚麼？
第四，王必勝說審查速度快，無關配合特定候選人都是專業及民眾需求為優先，還說太慢太快立委都有意見，請問王必勝是不是搞錯了甚麼，民眾要有3期人體試驗的國產疫苗所以反對太快給高端EUA，高端疫苗效益評估報告是已經拖延要補件，結果竟然是讓政府的公務員花時間幫廠商趕作業？這些時程都是衛福部搞出來的不是嗎？
第五，疾管署說大數據統計分析適法性沒有問題，是希望以科學證據提供民眾這段時期疫苗接種效益相關資訊，藉此作為下階段疫苗政策訂定參考，請問馬上最後1批高端疫苗就要到期銷毀了，沒有3期人體實驗的高端也無法再申請任何藥證，是要給哪支疫苗做下階段政策參考。
洪孟楷詢問高端檢送了什麼「疫苗保護效力報告」？薛瑞元說，國外部分是在巴拉圭的試驗資料，有1000多人。洪孟楷說，其他疫苗第3期試驗都收案上萬人，國外臨床試驗這麼少的人數，簡直連第2期的基本門檻都達不到，那台灣資料呢？有臨床試驗嗎？
薛瑞元說，只是追蹤打過的民眾後來發生的保護效力如何，有一份是2.1萬，一份醫院做的29萬人。這是委託幾個醫院合作，找出有打高端的醫院同仁，找出數字然後分析。
針對這種研究方法，洪孟楷說，這不但不是隨機分派試驗，樣本侷限在醫院工作人員，年齡都偏向中壯年，取樣都有偏差了，結果恐怕也會有偏差。
對此，薛瑞元坦承，用幾家醫院來看，「確實樣本數是有點太少了，光以這份報告判斷會有局限性。」隨後他立刻強調，「但是剛好我們疾管署又有一份，我們本來就是要用來研判高端到底有沒有保護效力。」
洪孟楷說，衛福部說法都無法自圓其說，只會讓人民更加懷疑。既然是用人民納稅錢買疫苗，全體國民包括後代子孫，都有權利討論疫苗審查及相關政策。如果衛福部就是無法一五一十讓人清楚了解，只會更加讓人覺得「有黑箱作業。」
上一則
牽手事件 徐巧芯再曝47秒影片：陳時中走出門就攬牢牢
下一則
FB留言