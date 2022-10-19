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3大新興變異株攻進台灣 次世代疫苗打氣翻倍

記者楊雅棠、許政榆／台北19日電
3大新興變異株。 製表／醫藥組 資料來源／指揮中心、台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民、新光醫院副院長洪子仁
3大新興變異株。 製表／醫藥組 資料來源／指揮中心、台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民、新光醫院副院長洪子仁

台灣昨新冠肺炎新增4萬4846例本土個案，又較上周二增加8.4%，另新增死亡33例、中重症102例。指揮中心發言人莊人祥分析，因上周國慶連假三天至周一，最高確診數發生在周三、周四，而非平常的周二和周三，若以平均來看，疫情反而下降4.3%，有向下趨勢。

至於國際間陸續傳出BF.7、BQ.1.1和XBB等三大新型變異株，指揮中心也陸續在境外移入個案驗出這三種變異株。醫療應變組副組長羅一鈞說，觀察美國資料，目前BQ.1.1比其他變異株更強勢，不少專家預測該病毒株可能取代BA.5，成為當地社區主流病毒株。

此外，新加坡的XBB已逾五成，香港XBB境外移入占比也超過其他新變異株，推測在亞洲地區，XBB可能成為下一個取代BA.5的強勢變異株。

羅一鈞說，台灣目前以BA.5變異株為主，新興變異株短時間內不會在台灣引起另波流行，現在講哪一株變異株會成為主流株，「有點言之過早」。

目前治療用的單株抗體係針對BA.1~BA.5等病毒株所研發，對新變異株BQ.1.1和XBB的預防治療效果大打折扣。不過，普遍使用的口服及注射劑型「瑞德西韋」，尚未有報告指出對新變異株具有抗藥性，仍然有效。再者，口服抗病毒藥物「莫納皮拉韋」或「倍拉維」，也還沒看到對新變異株有抗藥性的臨床報告。

莫德納次世代疫苗10月11日擴大開放至18歲以上民眾皆可接種，莊人祥說，整體打氣確實增加，原先一周接種人數約20萬，上周增加至46萬，打氣多出一倍多。

羅一鈞說，不管是現在社區內流行BA.5變異株，或是未來可能入侵社區的新興變異株，只要施打次世代疫苗，均有一定預防效果。

目前台灣疫苗接種率第一劑93.8%、第二劑88.1%、追加劑第一劑（第三劑）73.6%、追加劑第二劑（第四劑）13.3%。

疫苗 新加坡 莫德納

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