指揮中心1000天 專家籲解散 楊志良：防疫回歸疾管署

疫情指揮中心15日成立第1000天，台灣本土疫情趨緩，台北地下街逛街人潮回溫，專家認為指揮中心應著手「開始準備把自己解散」。(記者葉信菉／攝影)

成立1000天的指揮中心何時解散？外界認為可能明年3月，也可能依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，為明年6月30日。專家指出，指揮中心應該從現在開始準備把自己解散，當務之急是完成放寬醫院監測新冠病毒，規畫兒童新冠疫苗採購等，但也有專家認為，解封不代表疫情 結束，指揮中心應先讓民眾恢復正常生活。

本報系聯合報報導，中央流行疫情指揮中心自2020年1月20日成立，至昨天屆滿1000天。指揮中心昨天以「千錘百鍊，蘋安幸福」為題舉辦活動，包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌皆到場，「防疫5月天」僅前指揮官陳時中 缺席，現任指揮官王必勝一直提及陳時中，強調「我們都會懷念他」。

王必勝表示，這段防疫路他最後悔的事就是武漢包機時，沒有聽同仁的話穿上尿布，讓他一路忍到台灣，非常難忘。他在簡報最後秀出陳時中拿著蘋果的照片，指揮中心事先將象徵平安的蘋果送給陳時中。

昨天也請到第一線人員分享防疫的辛苦，指揮中心社區防疫組副組長楊靖慧表示，面對全新病毒，一切從無到有，而疫苗採購是最大的挑戰，因為時差，必須夜裡與國外進行視訊會議。疫情初期曾連續150天沒有休假，這段「旅程」終於在現在可以看見曙光。

但專家卻指出，指揮中心現在最重要的任務，就是開始準備把自己解散。中研院生醫所兼任研究員何美鄉說，新冠疫情之旅，現在雖然還沒有進到家門，但已經快到家門口了。但指揮中心解散之前，何美鄉表示，新冠病毒仍要持續監測，指揮中心應降低新冠病毒安全等級，往後如同流感病毒，在一定規範下讓醫院實驗室負責監測任務。

前衛生署長楊志良認為，指揮中心設置是為特殊傳染病需要，如今邊境解封，新冠疫情應回歸為一般傳染病，「指揮中心現在就可以撤了，回歸疾管署防疫即可。」

此外，據台北中國時報報導，疫苗採購黑箱仍遭質疑。國民黨文傳會主委洪孟楷表示，若指揮中心不能公開透明疫苗採購、黑心快篩等弊案，也就沒有維持的必要，應順勢退場。國民黨台北市長候選人蔣萬安，昨再嗆陳時中購買疫苗過程充滿疑團，並沒有按照國際標準；台北市長柯文哲也直言很「火大」，更批陳時中護航高端太明顯。

國民黨立委李貴敏也說，民進黨用納稅錢力挺高端疫苗 ，但現在卻連疫苗採購花多少錢都仍是黑箱；若以高端財報來看，採購高端經費不論是36.2億元（台幣，下同，約1.2億美元），或是含政府補助的45億餘元，都與審計部報告推估的48億元有差距，其中價差去哪裡？

對於外界質疑採購的價格是否存在幾百元的價差，陳時中昨受訪表示，那些錢不會到任何人口袋，除了有買賣價格，還包括注射、衛福部補助等相關費用。