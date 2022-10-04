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王必勝：台疫情高原期 不排除再2~3周

台灣新聞組／台北4日電
外界預估這波疫情高原期將持續2至3周，指揮官王必勝說，不排除此可能性。(圖：指揮中心提供)
外界預估這波疫情高原期將持續2至3周，指揮官王必勝說，不排除此可能性。(圖：指揮中心提供)

昨新增3萬3377例新冠肺炎本土個案，與上周一相較又增加1成7，且連8天高於前周同期，顯示疫情仍在高原期起伏階段；外界預估這波疫情高原期將持續2至3周，指揮官王必勝說，不排除此可能性。此外，自新冠肺炎疫情爆發以來，全台重複感染人數已破3萬人。

指揮中心統計，上周病例總數較前周上升6.6%；指揮中心疫情監測組組長周志浩說，因假日效應，昨病例數較周日少，但和上周一同期相比，仍呈現上升。

因疫情仍在高原期起伏，但10月13日起入境檢疫將鬆綁為「0加7」，且解除旅行業禁團令，行政院長蘇貞昌昨在擴大防疫會議上說，為降低國際間人群流動所增加疫情變化風險，請指揮中心、交通部與業者持續宣導溝通，確實落實並隨時檢討精進入境團體旅遊的相關指引，及繼續宣導及鼓勵疫苗接種。

王必勝則說，目前未在邊境篩檢出具威脅性的變異株，最新強勢變異株仍是BA.5，且台灣變異株占比與和國外趨於一致，沒有變異株從境外移入的問題，預估入境檢疫「0加7」後，屆時本土確診數不會暴增。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，上周社區採驗93例確診患者進行基因定序，約8成是感染BA.5變異株。

至於重複感染已累積3萬110人。原先重複感染判定標準為距上次確診3個月後，無論有無症狀只要PCR或快篩陽性；或發病日距離上次確診1至3個月內出現症狀惡化等。

因BA.5疫情正處高峰，指揮中心放寬重複感染定義，如距前一次發病日或採檢日滿14天，再次驗出陽性且出現症狀惡化，即為重複確診。

羅一鈞說，根據統計，台灣共有635例個案不到30天就再度感染，雖是少數，但為讓重複感染個案獲得妥善處置，因此放寬重複確診條件。

疫情 新冠肺炎 邊境

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