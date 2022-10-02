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台新增本土4.3萬確診、62死 病例較上周日增11.5%

記者楊雅棠／台北即時報導
2日新增4萬3241例本土個案、66例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。（圖：指揮中心提供）
2日新增4萬3241例本土個案、66例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。（圖：指揮中心提供）

台新冠肺炎疫情尚處高原期，2日新增4萬3241例本土個案、66例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，2日較昨天多200多例，增加0.5%；較上周日增加4千多例，增加11.5%。

2日新增本土病例，為2萬227例男性、2萬3000例女性、14例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(8789例)，台中市(5475例)，台北市(4848例)，桃園市(4661例)，高雄市(3932例)，台南市(3025例)，彰化縣(2337例)，新竹縣(1217例)，宜蘭縣(1131例)，屏東縣(1109例)，新竹市(1056例)，苗栗縣(1009例)，雲林縣(889例)，基隆市(767例)，嘉義縣(750例)，南投縣(652例)，花蓮縣(562例)，嘉義市(424例)，台東縣(358例)，金門縣(131例)，澎湖縣(99例)，連江縣(20例)。

2日新增4萬3241例本土個案、66例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。（圖...
2日新增4萬3241例本土個案、66例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心指出，2日新增62例本土病例死亡個案，為39例男性、23例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、58例具慢性病史、45例未接種三劑以上疫苗。確診日介於今年8月12日至9月29日，死亡日期介於9月18日至9月29日。

2日新增66例境外移入個案中，為38例男性、28例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國、南韓、泰國及中國(各2例)，新加坡、法國、荷蘭及德國(各1例)移入。另54例感染國家調查中。入境日期介於今年9月1日至10月1日。

2日新增4萬3241例本土個案、66例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。（圖...
2日新增4萬3241例本土個案、66例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前台累計654萬7708例確診，分別為3萬4972例境外移入，651萬2682例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1萬1163例死亡病例，其中1萬1147例本土，個案居住縣市分布為新北市2333例、台北市1239例、台中市1126例、高雄市1032例、桃園市860例、台南市843例、彰化縣638例、屏東縣450例、雲林縣350例、南投縣334例、苗栗縣296例、嘉義縣269例、基隆市251例、宜蘭縣233例、花蓮縣198例、嘉義市180例、新竹縣179例、台東縣158例、新竹市127例、澎湖縣31例，金門縣20例；另16例為境外移入。

莊人祥表示，今天較昨天多200多例，增加0.5%；較上周日增加4千多例，增加11...
莊人祥表示，今天較昨天多200多例，增加0.5%；較上周日增加4千多例，增加11.5%。（圖：指揮中心提供）

口服藥物領用情形。（圖：指揮中心提供）
口服藥物領用情形。（圖：指揮中心提供）

醫療資源。（圖：指揮中心提供）
醫療資源。（圖：指揮中心提供）

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