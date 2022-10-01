入境確診醫療費誰埋單 觀光局、指揮中心不同調

10月13日邊境即將解封，團客出入境指引9月30日出爐，觀光局臨時大轉彎，刪除打三劑才能出團規定，但仍規定導遊領隊需打滿三劑。(記者季相儒／攝影)

邊境 解封在即，繼「旅客快篩結果由誰檢查」，指揮中心、交通部觀光 局對外國旅客染疫就醫費用負擔再度出現分歧。指揮中心9月29日宣布，無論本國或外國人，來台確診後的隔離、治療費用都由公費負擔；但交通部觀光局昨公布「旅行業辦理入、出境團體旅遊操作指引」，旅客入境快篩染疫，卻要自付醫療費用。

團客出入境指引昨出爐，其中出境旅遊，旅客、領隊原規定需打滿三劑疫苗才能出團，經旅行公會全聯會反映該規定不合時宜，觀光局昨晚臨時大轉彎，刪除打滿三劑才能出團規定，但仍規定導遊領隊需打滿三劑；若行程中確診，從採檢日七日內應暫緩搭機返台；入境旅遊，旅客一入境就要快篩，外出觀光也要有兩天內快篩陰性證明，確診者要自行負擔醫療費用。

針對「入境者快篩陽性所衍生醫療費用」，指揮中心指揮官王必勝9月29日說，外國旅客來台後，若在行程中確診，需入住中央集中檢疫所或地方政府的加強型防疫 旅館，相關隔離與就醫治療費用，「由我方承擔」，但外國旅客因確診需延後歸國，所衍生如機票費用等，則須由旅客自行處理。

觀光局表示，指揮中心「隔離治療」指的是旅客確診但症狀輕微，在加強型防疫旅館或集中檢疫所隔離，這部分費用由政府負擔，若症狀嚴重到需就醫所衍生的費用，以及因隔離而造成需重新購買機票等費用，將由旅客自行負擔。有關外國旅客的就醫治療費用，觀光局說法明顯與王必勝所說不符。

對此，指揮中心發言人莊人祥表示，10月13日起實施政策，應依指揮中心擬定版本。觀光局所說方案，「應該是指未來的可能方向，會請觀光局再說明」。至於未來是否由外國旅客自付就醫治療費用？莊人祥表示，尚待研議。

旅行社業者忍不住抱怨，指揮中心、交通部不同調，真的很困擾；儘管指引出爐，實際執行卻有很多窒礙難行之處，加上邊境解封涉及各部會，卻未實際操演過，感覺走一步算一步。

元本旅行社董事長游國珍說，依現行防疫指引，出境團客在外確診得隔離七天，衍生餐食、飯店成本、機票改期等，將是一大筆費用，開放初期會有許多糾紛。歐洲早已沒防疫管制，旅行社更沒有權力限制團員不能登機，最後很可能是染疫團員服感冒藥繼續行程，導遊只能勸說快篩，但團員一樣可以返國。

此外，居家照護確診者「七加七」的居隔規定可望放寬，專家會議已討論，現行「七加七」的前七天研議縮短為五天，後七天自主管理將搭配快篩，快篩陰性即可外出聚餐或參加活動。指揮中心昨天指出，確診者居隔規定的前七天縮短五天，未獲全體專家共識，將再討論，後七天快篩陰性可聚餐、聚會的調整措施，最快下周公布施行。

邊境準備解封，但疫情連5天微升。指揮中心昨天公布新增4萬3505例確定病例，分別為4萬3280例本土個案及225例境外移入；另確診個案中新增50例死亡，新增中重症149例，包括中症85例、重症51例。指揮中心疫情監測組長周志浩表示，比上周五增加8.8%，疫情還在高峰期，尚未下降。