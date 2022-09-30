台國境解封 自主防疫缺配套 民眾慌：快篩結果誰檢查

國境解封，10月13日起正式施行入境檢疫「0+7」，解除觀光禁團令。圖為桃園機場入境旅客。（記者黃仲明／攝影）

本土疫情 連續四天升高，昨本土案例新增4萬4665例，與上周同日相比上升5%、境外215例、死亡53例，中央流行疫情指揮中心評估是疫情高原期的些微波動；行政院院長蘇貞昌昨表示，經一周觀察，未超過二周前推估高峰病例數，重症率未增、死亡率持續減少，拍板10月13日起正式施行入境檢疫「0+7」，解除觀光禁團令，國境解封。

10月13日日起，每周入境人次放寬為15萬人次，同時步入自主防疫 時代，取消入境檢疫系統申報、取消開立入境健康聲明暨居家檢疫通知書、停止居家檢疫的關懷追蹤機制、電子監督措施、健保註記、居家關懷等措施。

七天的自主防疫地點，可在一人一室獨立衛浴的自宅或親友住所或旅館 ，建議避免接觸新冠重症高風險對象，有症狀則在家中休息，外出時需持有兩日內快篩陰性結果，需全程戴口罩，自主防疫期間禁止探病陪病與前往長照機構。

因應新制，台灣觀光旅遊蓄勢待發，交通部部長王國材表示，團客訪台觀光旅遊，入境期間每兩天需篩檢一次，快篩須由導遊領隊負責檢查。不過依指揮中心「自主防疫」的方向，訪台自由行或是自國外旅遊返台的民眾，七天自主防疫的快篩結果，並無檢查追蹤機制，也讓民眾搞不清楚制度，各論壇網站頻發問「外出要快篩嗎？」「快篩結果誰來檢查」。

昨為台灣第一階段入境解封的起始日，入境人次調升為每周6萬人次，入境檢疫仍維持「3+4」，與入境調整為「0+7」僅差兩周，檢疫的方式及快篩確診後的檢疫場所略有不同，也成為民眾不斷搞混的問題之一。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，第一階段與第二階段的差別在於「防疫旅館」，10月13日後防疫旅館將退場，僅剩集中檢疫所或地方政府額外設立的加強型防疫旅館。

第一階段，「3+4」檢疫可在一人一室的自宅、親友家，無適合場所可至防疫旅館，如果確診直接在原檢疫處所執行「7+7」；第二階段因應防疫旅館退場，也沒有入境檢疫天數，七天自主防疫過程中確診，可在自宅或親友家執行「7+7」，若無場所隔離，則是到集中檢疫所檢疫或加強型防疫旅館。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，考量航空器內傳染性高，海外確診仍搭機返台，容易對其他旅客造成健康威脅，因此維持以檢查日為準七天後才可搭機回台。

國健署前署長、陽交大公衛所兼任教授邱淑媞表示，衛報過去就曾批評，台灣防疫政策朝令夕改和準備不足，使民眾恐慌。如今解封之際，指揮中心也無任何應對之道，稱要看病例數變化，而現在許多人確診不通報，每日病例數都是假的，但死亡數仍在上升，指揮體系根本形同虛設。

針對「0+7」新規，指揮中心在記者會上表示，「快篩結果不需追蹤」、「有症狀才篩」，但是交通部卻說「篩檢結果須由導遊領隊檢查」，讓民眾「霧煞煞」（搞不清楚），無所適從；一場政策宣布，再度凸顯從疫情以來指揮中心缺乏部會整合的問題。

從疫情初期到現在，指揮中心就像多頭馬車，主管機關各說各話，未見一致標準，其功能只剩每天下午掌握權力和話語權，為政黨擦脂抹粉的表演舞台。這樣的指揮中心，不如快點隨著「0+7」一起下台一鞠躬。