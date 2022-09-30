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解禁沒指引 旅行社：看得到吃不到 旅館業：要陣痛半年

記者邱瓊玉、盧逸峰／台北30日電
10月13日起「0+7」入境檢疫新制上路，中央流行疫情指揮中心僅拋出「自主防疫」，未多針對細節，民眾問題滿滿。圖為入境旅客排隊通過檢查站。（記者黃仲明／攝影）
10月13日起「0+7」入境檢疫新制上路，中央流行疫情指揮中心僅拋出「自主防疫」，未多針對細節，民眾問題滿滿。圖為入境旅客排隊通過檢查站。（記者黃仲明／攝影）

10月13日起入境檢疫改採「0+7」，旅行社禁團令也同步解除，交通部觀光局說，即日起旅行社可開始上架販售國外團體旅遊商品，並收取出國旅行團訂金、和旅客簽約。不過，團客出入境指引遲未公布，也讓不少旅行社乾著急，直說要旅行社怎麼組團？不少旅遊業更直說，政府邊境開放相關配套根本還沒準備好。

交通部長王國材昨說，入境團部分，每天出遊都需出示兩天內快篩陰性證明，由導遊領隊負責檢查，如果有團客篩陽，就依台灣通報機制處理，同團其他旅客若篩陰就繼續旅遊；至於出境團，要打滿追加劑才能出國，另會要求導遊領隊注意團員狀況，協助通報、防疫等。

但這些規定都僅止於口頭陳述，完整團客出入境指引仍未公布。有業者私下抱怨，觀光局稱即日起可上架銷售旅遊產品，但指引沒出爐，是要如何上架說明產品，也不知如何答覆消費者提問，「訂單像是看得到吃不到」。

中華民國旅行同業公會全聯會理事長蕭博仁說，呼籲指揮中心盡快核定、公布團客出入境指引，不然業者想攬客也無所適從。王國材則說，指揮中心已看過了，相信會盡快對外公告。

國門解封後，屆時防疫旅館、防疫計程車面臨退場，王國材表示，考量防疫旅館退場過渡期，每房給台幣5000元（約157.6美元）補助。根據觀光局統計，全台目前有382家防疫旅館，總計2.4萬房，退場補助約台幣1.2億元（約378.3萬美元） 。

另據中國時報報導，觀光旅館公會表示，邊境鬆綁對旅館業者來說，民眾一窩蜂想出國玩，國旅商機告一段落，外國觀光客訪台正常化還要等一陣子，這也意味對旅館業者來說，還有3到6個月黑暗期、陣痛期。

旅館 觀光 防疫

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